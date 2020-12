Des enfants de Château-Gontier-sur-Mayenne jouent au Père Noël pour d'autres gamins de familles modestes

Récolter des jouets qui ne servent plus, des jouets abandonnés, oubliés mais en bon état et les donner aux autres, c'est l'action citoyenne de jeunes enfants de Château-Gontier-sur-Mayenne. Thilia, 10 ans, est membre du conseil municipal des enfants de la commune, très impliquée dans cette cause : "ça permet à d'autres enfants d'avoir des jouets. On se rend compte que certains n'en ont pas. Je me mets à leur place. Je ne serais pas très contente de ne pas avoir de jouets à Noël".

Ronald Corvé, adjoint au maire chargé de la réussite éducative, ne peut que s'émerveiller devant l'implication de la jeune génération : "ils se sentent vraiment investis, ils portent ce beau projet dans chacune de leurs écoles. Certains ont même réalisé des vidéos pour inciter leurs camarades à apporter le maximum de jouets, de jeux qu'ils n'utilisent plus".

La distribution s'effectuera par les associations caritatives, les Restos du Coeur par exemple, pour ainsi redonner une seconde vie aux jouets abandonnées, oubliés et pour que Noël soit une belle fête dans toutes les familles.

Les enfants de Château-Gontier-sur-Mayenne ont aussi eu l'idée de faire des cartes de Noël personnalisées qui seront offertes aux personnes âgées isolées.