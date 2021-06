Des enfants de Rouen soignés à l'hôpital préparent un tour de France en avion

Se changer les idées après de longs mois de traitements. Ils ont passé de longs moments à l'hôpital, soignés pour des cancers ou des tumeurs. Quatre enfants de la région de Rouen vont maintenant passer des heures dans des petits avions de tourisme, grâce à l'association Vie et espoir, en lien avec les soignants du CHU de Rouen.

Un tour de France dans les airs, six étapes entre Rouen, l'île de Ré, Arcachon, Clermont, Annecy et Blois. Le top-départ, c'est le 26 juin. Un voyage qui durera une dizaine de jours. "On va vous montrer à quel point c'est super l'avion, mais aussi pourquoi c'est hyper pénible, parce qu'il y a plein de contraintes, lance Edouard Beignot, l'un des pilotes, face aux enfants réunis dans l'aéroport de Rouen. Lui est aussi anesthésiste-réanimateur au CHU de Rouen. Ensuite on fera votre baptême de l'air !"

Un baptême de l'air pour découvrir les avions

Frissons pour les enfants. Pour la plupart, ils n'ont jamais pris d'avion, gros ou petit. "Moi je n'ai pas peur, lance Carla, 18 ans, en fin de traitement d'une tumeur née dans les os. J'aime bien tout ce qui est sensation, j'ai déjà fait un tour d'hélicoptère, je pense que ce sera un peu pareil, explique-t-elle avec enthousiasme. Quand on m'a décrit que ce serait un tour de France avec des petits avions, je me suis dit que c'était soit je le faisais maintenant, soit ce serait jamais dans ma vie..."

Les quatre pilotes décrivent le trajet, les étapes et les activités prévues. "Au début ils sont un peu timides, gênés, détaille Edouard Beignot, ils se lâchent pendant le voyage. Une fois terminé, on reste en contact, ils nous disent combien ils ont apprécié, pour nous c'est la plus belle des récompenses."

2000 kilomètres en six étapes

Après les explications, les enfants découvrent les avions, pour un petit vol de 30 minutes avec leurs pilotes. "On leur donne quelques consignes, comment on s'installe, ce qu'on peut faire ou pas..." explique Thierry Charles, l'un des pilotes, après avoir présenté le fonctionnement des petits avions de tourisme. "Il y a quelques consignes, comme prendre des sacs et non des valises, car la soute est très petite, et s'il faut tasser..." sourit-il.

Le grand départ, c'est dans trois semaines, le 26 juin 2021. Il est possible de suivre le tour sur la page Facebook de l'association, ou de leur faire un don ici.

La vidéo du tour de France réalisé en 2019 est à retrouver sur YouTube :