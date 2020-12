Des enfants font don de kilos de nourriture et de vêtements à la Croix Rouge à Limésy

Un atelier carte de voeux pour les enfants du centre de loisirs de Limésy, près de Rouen, qui prend une nouvelle dimension. L'idée était d'abord que chaque enfant dessine et écrive sa carte pour des personnes défavorisées. "J'ai écrit que je leur souhaitais de bonnes fêtes, que je les aimais beaucoup, détaille une première élève. "J'ai écrit 'joyeux Noël et bon courage'. J'espère que cela leur fera plaisir", explique une autre.

Chaque carte est décorée de petits sapins. Certains élèves décident même de donner un peu d'argent ! "Ils ont dit que cela servirait plus aux personnes démunies qu'à eux. Ce n'était pas grand-chose mais cela nous a ému. On en a parlé aux parents qui ont décidé de nous faire un chèque pour la Croix Rouge", livre Thomas Siméon, responsable du service jeunesse du village. Apolline, huit ans, est l'une des élèves concernées : "Je rêve que tout le monde ait un toit et puisse acheter de quoi manger, nous dit-elle. Alors j'ai donné un billet et quelques pièces."

Leur responsable constate alors les parents se mobiliser : "Cela a pris une ampleur que l'on n'attendait pas trop. Les parents ont pris connaissance du projet, alors ils ont donné des denrées alimentaires, des vêtements, des croquettes..."

Au final, plus d'une centaine d'euros de dons, des kilos de nourriture, des pulls, des gants, des masques... Ce qui étonnerait presque Pascal Hoste, président de la Croix Rouge en Seine-Maritime : "C'est important pour les gens que l'on voit de se sentir non-exclu... Je reviendrai ici pour leur dire ce qu'on a fait de leurs dons avec des photos." promet-il.

Quand au centre de loisirs, il envisage de recommencer l'opération l'année prochaine.