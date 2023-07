Des enfants pagaient sur le Rhône à Avignon grâce au Secours populaire

Des enfants avignonnais à la découverte du Rhône ! Le club de canoë kayak d'Avignon, le JCKA, Jeune canoé kayak avignonnais, organise un programme "Pagayons ensemble" pour faire naviguer des jeunes éloignés de la pratique, en partenariat avec le Secours populaire. Et cette semaine, une dizaine de jeunes participent à un stage de découverte de la faune et de la flore du fleuve.

Ce mercredi matin, ils ont pagayé près de deux heures le long de l'île de la Barthelasse. "On a vu des plantes, des fleurs, et des oiseaux comme le Martin-pêcheur ou le goéland, raconte Ergé, 14 ans. Je les connaissais, j'ai dû les voir trois ou quatre fois, mais je ne connaissais pas leur nom". Ils ont aussi aperçu des sternes, des hérons, des milans, des libellules et une grenouille.

"C'est joli, mais c'est loin de chez moi"

Et certains ne connaissaient pas ces espèces, comme Érisa. Cette jeune Avignonnaise de onze ans habite dans le quartier Saint-Jean et ne vient pas le long du Rhône. "Non, parce qu'avec les cours, je ne sors pas trop. Et puis ici, c'est joli, mais c'est loin de chez moi", explique-t-elle.

Et l'idée de ce stage, c'est justement de leur donner envie de traverser la ville jusqu'ici. "L'idée, c'est de leur dire de sortir dehors, de se faire du bien et ils ont bien vu que c'était très varié, avec plein de choses à voir, et j'espère que ça a planté des petites graines", détaille Philomène Le Lay, du collectif Projet Azur qui sensibilise les jeunes à la biodiversité. Le stage se termine ce jeudi avec une descente de rivière sur la Sorgue.