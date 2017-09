Des enfants privés de cantine à Fenouillet près de Toulouse

Ces enfants de 7 et 8 ans scolarisés depuis la rentrée se sont vu refuser l’accès à la cantine, leurs parents sont des gens du voyage illégalement stationnés sur la commune. Ils dénoncent une mesure discriminatoire.

Des enfants sont privés de cantine à Fenouillet. Leurs parents sont des gens du voyage, ils sont stationnés illégalement sur un terrain proche du Géant Casino appartenant à Toulouse Métropole. 8 de leurs enfants , âgés de 7 à 8 ans, scolarisés depuis la rentrée à l'école primaire de la commune, se sont vu interdit de cantine et de centre de loisir depuis la semaine dernière. La municipalité invoque une restauration scolaire saturée qui ne peut plus accueillir d'enfants non résident sur la commune.

Un sentiment d’injustice

Pierre Yung, le porte-parole de la communauté des gens du voyage ne comprend pas que sa petite fille de 7 ans soit refusée à la cantine, il dénonce une décision discriminatoire.

« Il ne faut pas punir nos enfants pour nous toucher nous, pour nous faire quitter le campement. La cantine, c’est pour tous. »

Pierre Yung, le porte parole des gens du voyage devant la mairie de Fenouillet © Radio France - Olivier Lebrun

Priorité aux résidents de la commune

Du côté de la municipalité, on invoque des installations scolaires saturées, qui ne peuvent plus accueillir des enfants étrangers à la commune. La ville de Fenouillet qui fait face à la 3eme installation sauvage de caravanes depuis le début de l’été se défend de toute mesure discriminatoire.

Des caravanes stationnées illégalement à Fenouillet © Radio France - Olivier Lebrun

« Il n’y a pas de discrimination, que ce soit des gens du voyage ou d’autres enfants, aujourd’hui on a plus de place, la restauration scolaire est saturée. Ces enfants ne font pas parti de la commune de Fenouillet, on ne peut pas les accueillir » - estime Bruno Trouvé , l'adjoint chargé des affaires scolaires à Fenouillet

La communauté des gens du voyage demande à être reçue par le maire de Fenouillet. Elle envisage des poursuites en justice contre une décision jugée discriminatoire.

La loi oblige à scolariser les enfants quel que soit leur situation, mais selon la Ligue des Droits de l’Homme, aucun texte n'obligerait les communes à accueillir tous les enfants à la cantine.