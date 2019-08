Des enfants qui ne peuvent pas partir en vacances accueillis dans des familles en Alsace

Husseren-Wesserling, France

Chaque année, l'association Caritas Alsace permet à des enfants qui ne peuvent pas partir en vacances, d'être accueillis dans des familles. Ils sont hébergés pendant une quinzaine de jours, où ils font de multiples activités. Ce sont des petits alsaciens qui prennent le train pour aller dans leur famille d'hébergement, c'est déjà un petit voyage !

Cela leur change de leur quotidien et c'est précieux, car un enfant sur trois ne part pas en vacances. " Cela fait des souvenirs à raconter à la rentrée et c'est très important de montrer qu'on est parti en vacances comme les autres," explique Blandine Riffard, animatrice pour Caritas Sud Alsace.

Une bonne bouffée d'oxygène pour ces enfants qui ne partent pas en vacances

Durant leur séjour, les enfants multiplient les activités. Ils font de l'accrobranche, mangent dans des fermes-auberges, font des balades à la montagne. Les familles qui les accueillent sont aussi très heureuses de les recevoir.

Ça nous permet de faire plusieurs activités. Aller à la piscine ou encore marcher à la montagne. Ça fait du bien de relâcher pendant les vacances," Caroline est accueillie dans une famille pendant ses vacances

Caroline heureuse de pouvoir s'évader pendant les vacances Copier

Des familles et des enfants accueillis se sont retrouvés au Parc de Wesserling © Radio France - Guillaume Chhum

Pour Laura qui habite près de Colmar et qui a déjà trois enfants, elle accueille une petite fille pendant quinze jours :" Quand il y en a pour trois, il y en aussi pour quatre. On essaye de faire des activités comme on le ferait avec nos enfants."

Un appel aux familles qui veulent accueillir à leur tour des enfants

En Alsace, 39 familles accueillent chaque année 47 enfants qui ne peuvent pas partir en vacances. L'association Caritas Alsace recherche d'ailleurs toute l'année des familles de vacances. Vous pouvez vous porter candidat.

Caritas Alsace Réseau Secours Catholique est une association caritative venant en aide à plus de 35 000 personnes chaque année (familles, enfants, personnes isolées...) qui vivent dans des conditions difficiles.