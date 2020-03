Des enfants sinistrés du séisme du Teil se changent les idées à Disney

Une journée à Disneyland Paris était organisée ce mercredi par le Secours Populaire Français du Teil pour des enfants qui ont subi le séisme du 11 novembre, et des enfants de pompiers qui n'ont pas vu beaucoup leur père pendant plusieurs semaines. Plus de 140 enfants, tout sourire au retour.

"Génial!", "magique!", "grave bien!" : voilà les mots qu'avaient à la bouche les plus de 140 enfants touchés par le séisme du 11 novembre à leur retour de leur journée à Disneyland Paris ce mercredi.

Certains ont aimé les frissons des manèges à sensations, d'autres se souviennent du défilé des princesses ou du câlin qu'ils ont pu faire à Mickey. "Le tremblement de terre, ça nous l'a fait oublié. On se détend ensemble avec des copains en s'amusant, en rigolant, c'est très bien" souligne un jeune ado.

Mission accomplie donc pour le Secours Populaire qui organisait cette journée et son secrétaire général au Teil, Patrick Hérault : "journée excellente! On a été bien encadré par les gens de Disney, les enfants ont fait plein d'activités. Ils étaient heureux, ils avaient le sourire à la sortie. Je pense que ça les a aidé et qu'ils ont accumulé du positif aujourd'hui."