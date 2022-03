Des enfants ukrainiens réfugiés à Nice accueillis dans des écoles

Les réfugiés ukrainiens sont de plus en plus nombreux dans les Alpes-Maritimes. Parmi eux, beaucoup de femmes et d'enfants. Ces enfants réfugiés comment à être accueillis dans les écoles comme à l'école Ronchèse à Nice.

Quelques jours après leur arrivée dans les Alpes Maritimes, les enfants ukrainiens commencent à entrer dans les écoles de notre département. Une étape indispensable pour s'intégrer, tenter d'oublier la guerre et se faire de nouveaux amis. A Nice, l'école primaire et maternelle Ronchèse accueille déjà plusieurs petits ukrainiens. Elle possède une section internationale russe et de nombreux élèves sont russophones ce qui facilite l'intégration.

"Je traduis ce que dis le maître"

Quand ils arrivent dans la cour de récréation les petits ukrainiens sont timides. Ils n'osent pas aller vers autres les enfants. Mais très vite Maxime, 10 ans niçois russophone lui parle dans sa langue et le met à l'aise. "Le petit ukrainien a parlé avec moi, on était ensemble dans le rang. On a parlé de plein de choses, il m'a parlé de la guerre, il m'a parlé de sa famille, de tout !", explique le petit garçon. "Je l'aide à chanter et je traduis ce que dis le maître", raconte-t-il.

Cet accueil est grand soulagement pour Nastia. Elle est arrivée de Kiev il y a quelques jours et elle vient amener son fils et sa fille. "Je suis heureuse pour mes enfants. Ici ils sont en sécurité, ils avaient vraiment envie d'étudier, de retourner à l'école. C'est vraiment bien qu'ils soient, ensemble et au calme", dit-elle, les larmes aux yeux.

"Leur donner un peu de joie"

C'est Marie Grimaldi, la directrice de l'école qui a insisté pour les accueillir. "Cela me paraissait important que les enfants reprennent une vie d'enfants, au moins quelques heures par jour"', raconte-t-elle. "Nous avons pas mal de familles ukrainiennes. La famille de ces familles est entrée en France pour beaucoup. J'ai tout de suite proposé aux parents de scolariser les enfants", poursuit-elle.

Marie Grimaldi espère "leur donner un peu de joie". "A la maison ça doit encore être compliqué, beaucoup de papas sont restés en Ukraine, les grands parents sont restés en Ukraine donc les enfants sont très tristes, ils le savent", constate la directrice.

Dès lundi ils seront une dizaine d'enfants ukrainiens à l'école. Ils ont hâte de commencer leurs premiers cours de français dès la semaine prochaine.