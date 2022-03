Des enfants ukrainiens se préparent à aller à l'école à Saint-Chamond

Renée Pardon accueille depuis une semaine deux sœurs ukrainiennes, Daria et Katerina, venues avec leurs enfants Eva, 6 ans, Marie, 13 ans et Alex (absent de la photo), 3 ans

"Environ 13 500 personnes" qui fuient la guerre en Ukraine sont arrivées en France ce lundi a déclaré le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Parmi elles, de nombreux enfants qui attendent d'être scolarisés. À Saint-Chamond, Renée Pardon et son mari André accueille depuis une semaines deux sœurs, Katerina et Daria, venues avec leurs enfants, Marie, 13 ans, Eva, 6 ans et Alex, 3 ans.

"Il y a vingt six ans, nous avons vu sur le journal un appel pour être famille d'accueil pour des enfants de Tchernobyl et nous avons accueilli une première fois Daria, raconte la retraitée. Et puis, on s'est attaché tout de suite à cette petite fille qui est revenue plusieurs années durant. Mais même les années où elle n'est pas venue, on est toujours restés en contact. Donc il n'était pas question de faire autrement que de les accueillir."

En sécurité après avoir fui Irpin et Korosten, la famille ukrainienne a rapidement fait des démarches pour que Maria et Eva soient scolarisées. Ce sera le cas dès ce jeudi pour l'adolescente, heureuse de retourner en classe.

Je veux retrouver l'école, je vais faire de nouvelles connaissances, apprendre de nouvelles matières. Ce sont des expériences que je n'aurais pas vécu en Ukraine.

Daria, la maman d'Eva espère également vite pouvoir mettre sa fille à l'école. "On a parlé avec une psychologue. Elle a dit que ce sera le meilleur traitement pour elle si elle va à l'école française. Ça va lui changer les idées. Elle va voir les petits, elle va jouer et elle va revenir un peu au rythme auquel elle est habituée donc ça va lui faire du bien."

Même si elle ne parle pas français, Marie ne stresse pas avant sa rentrée au collège. Renée Pardon aimerait maintenant que les jeunes réfugiés soient scolarisées dans les mêmes classes que ses petits-enfants. Ils jouent déjà ensemble depuis une semaine.