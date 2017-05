Des enseignants et des parents d’élèves mobilisés pour une famille SDF à Saint-Denis

Depuis une semaine, des parents d'élèves et des enseignants de Saint-Denis se mobilisent pour aider un couple et ses six enfants, expulsés début avril de leur hébergement social. Le collectif de soutien demande un logement pérenne, sans succès pour le moment.

Hébergés en résidence sociale depuis des mois à Saint-Denis, ce couple et ses cinq enfants se sont retrouvés à la rue début avril. La famille avait refusé un nouvel hébergement, à Noisy-le-Grand, trop loin des écoles des enfants. "On nous a expulsé" raconte le père de famille, qui préfère rester anonyme et dont l'épouse était enceinte et vient d'accoucher le 5 mai dernier. "J'ai payé l'hôtel avec mes économies pendant deux semaines" dit-il, et puis il a fallu errer. "On a été obligé de dormir aux urgences, on nous a donné des couvertures, à même le sol, avec ma femme enceinte" raconte-t-il.

Le père de famille raconte l'expulsion, début avril. Rémi Brancato Copier

Mobilisation des parents d'élèves et des enseignants

Alors quand les professeurs ont découvert la situation, ils se sont mobilisés. "Les enfants sont des éponges et ils ne font que revivre des situations dramatiques" justifie Geoffrey Gilbert, enseignant à l'école Rachel Carson, de Saint-Denis et membre du syndicat Sud Education. Avec des parents d'élèves, ils décident jeudi 4 mai d'occuper le toit du groupe scolaire, qui inclue aussi la maternelle Colette Besson, et où sont scolarisés trois des enfants. "On est obligé d'être solidaire face à ce type de situations" dit simplement l'enseignant, qui dénonce les conséquences de cette situation sur la scolarité.

Une situation dramatique, dénonce Geoffrey Gilbert, enseignant de l'école Rachel Carson Copier

Une solution provisoire à l'hôtel

"Quand ils partent à l'école ils pleurent, avant ils ne pleuraient pas " témoigne le père de famille au sujet de ses enfants. "Voir des enfants vivre dans des conditions comme ça, ce n'est pas supportable" abonde Marie, agent administratif au collège De Geyter, que fréquente l'aînée des enfants. "Ils sont huit dans une pièce de 9m² donc pour faire le travail ce n'est pas possible et elle vit aussi la préoccupation de ses parents" dit encore Elodie, une professeure.

Après l'occupation jeudi 4 mai, la ville de Saint-Denis a financé cinq nuits d'hôtel. Depuis mardi, le conseil départemental a accepté de financer quinze nuits supplémentaires. Le collectif de soutien demande une solution plus pérenne, sans succès pour le moment.