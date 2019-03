Des enseignants restent mobilisés contre le principal du collège Sidney Bechet à Antibes

Antibes, France

Des enseignants du collège Sidney-Bechet à Antibes envisagent d'autres actions pour protester contre le retour du principal dans l'établissement, le 25 janvier dernier. Ils l' accusent de propos sexistes, de violences et d'intimidations. Deux plaintes ont été déposées au commissariat par deux parents d'élèves et la conseillère principale d'éducation. Une partie de l'équipe pédagogique - 60 % des enseignants étaient en grève lundi dernier- a été reçue au rectorat et a écrit une lettre au ministère de l'Education, se disant inquiète pour "'l'intégrité physique et morale" des personnels.

Qu'est-il reproché au principal et où en sont les enquêtes ?

C'est l'été dernier que des personnels du collège Sidney Bechet ont alerté l'Education nationale sur le comportement du principal. Quelques jours après la rentrée, le chef d'établissement a été temporairement arrêté dans ses fonctions à titre conservatoire, le temps d'une enquête administrative. Des enseignants ont été entendus. Le 11 janvier dernier, le principal a écopé d'une sanction, un blâme, en conseil de discipline. Cela a été confirmé au syndicat enseignant Snes FSU par le rectorat. Le choix a été laissé au principal de retrouver son poste ou d'exercer d'autres fonctions, il a finalement repris sa place de principal à la rentrée des vacances scolaires de février.

Côté judiciaire, deux plaintes ont été déposées au commissariat, pour violences, par deux parents d'élèves mineurs et la conseillère principale d'éducation du collège, qui se serait plainte d'avoir été violemment saisie au bras un jour par le principal, suite à une altercation avec un élève, à proximité du bureau du chef d'établissement. L'enquête est en cours, traitée par le parquet de Grasse.

Inquiétude au collège

Des professeurs nous ont confié être très inquiets du retour du principal. Dans la lettre écrite au ministre de l'éducation nationale, qu'ils nous ont envoyée, ils expriment leur "désarroi et leur colère face à ce retour inattendu". Un retour qui, écrivent-ils, "met en difficulté notre pratique professionnelle et fait resurgir un passé douloureux." Une représentante du syndicat SGEN-CFDT confie que ce principal a déjà "_posé des problèmes lorsqu'il était en poste au collège Vernier à Nice, il y a quelques années, il avait ensuite été déplacé comme principal adjoint dans un collège de Cagnes-sur-Mer". Des enseignants qui parlent d'un "sentiment d'isolement", de "risques psychosociaux,_ tant pour les élèves que pour l'équipe éducative" et disent craindre pour leur "'intégrité physique et morale."

De son côté, le principal dénonce un acharnement contre lui.