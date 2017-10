Des enseignes à Taingy pour ne pas oublier les métiers d’antan

Ce petit village de 300 habitants, situé entre Courson-les-Carrières et Ouanne, a installé des enseignes sur les maisons d'anciens artisans pour conserver la mémoire de l'activité économique locale. Au 19eme siècle, soixante artisans travaillaient sur la commune, aujourd'hui il ne reste qu'un maçon

L’association du patrimoine de Taingy s’est inspiré d'un almanach de 1897 qui recensait les artisans du village pour réaliser ce parcours de deux kilomètres qui permet de découvrir une partie de ces métiers aujourd'hui disparus.

Dès l'entrée du village, dans la rue principale, les enseignes se succèdent : Il y avait à l’époque plus de soixante commerçants explique Françoise Nedelec, la présidente de l'association du patrimoine de Taingy. «La mémoire des villages est en train de se perdre et celle de Taingy en particulier et donc c’est en retrouvant cet Almanach de 1897 que l’idée est venue d’installer des enseignes sur les maisons qui accueillaient des commerçants et des artisans à la fin du 19ème siècle. Le but est aussi de retracer l’activité économique de l’époque puisque le village comptait plus de neuf cents habitants, trois fois plus qu’aujourd’hui. La vie du village était rythmée par trois foires et deux fêtes patronales »

Préserver la mémoire de l’activité économique du village

Les habitants du village ont donné leur accord. Roger est ravi de retrouver traces de ces métiers d'antan à deux pas de sa maison «C’est formidable, ça rappelle les anciens, les activités qu’il y avait avant quoi » Et pour illustrer ces activités justement, l'association a fait appel à des artisans d'art de la région comme Jean-Michel Doix, potier à Coulanges-la-vineuse, il a été séduit par le concept. «Nous avons eu toute liberté pour concevoir ces enseignes, j’ai réalisé celle du boucher et du maréchal-ferrant avec de la terre de Puisaye, située à quelques kilomètres du village de Taingy ».

l'enseigne du maréchal-ferrand réalisé par Jean-Michel Doix © Radio France - Isabelle Rose

28 métiers représentés par onze artistes de la région

En suivant le parcours de ces enseignes dans les rues du village, on découvre un peu plus loin la présence d'un tisserand, d'un charron ou encore d'un perruquier. Autant de métiers aujourd'hui disparus et que ces artistes comme Yves Varanguin, sculpteur à Mailly-la-ville, sont heureux de faire revivre. « C’était une époque où les villages vivaient énormément et où il y avait du travail pour tout le monde. Aujourd’hui c’est un peu perdu, les villages se désertent. Peut-être qu’avec cette initiative, l’association du patrimoine de Taingy va permettre de lutter contre cela. »

l'aubergiste © Radio France - Isabelle Rose

Car aujourd'hui Taingy, trois cents habitants, compte trois fois moins d'habitants qu'au 19ème

Grâce à ce parcours, l'association espère attirer du monde dans le village, des touristes mais aussi pourquoi pas de nouveaux artisans. Une initiative qui pourrait d’ailleurs faire des émules dans d'autres villages de Puisaye.

L'enseigne d'une épicerie réalisé par le sculpteur d'art Franck Mercky © Radio France - Isabelle Rose

Franck mercky, artisan d’art et sculpteur à Saint-sauveur-en-Puisaye a réalisé deux enseignes en fer forgé. Des sculptures ludiques, inspirés de dessin humoristiques comme par exemple l’enseigne d’une épicerie ou ceux sont les aliments vendus dans l’ épicerie qui sortent du mur. Des bonbons, un camenbert, une bouteille ou encore une boite de sardines.

