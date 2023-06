Des entreprises de Dordogne vont bénéficier du nouveau budget de l'armée

Les députés ont voté la loi de programmation militaire qui fixe le budget de l'armée pour les six prochaines années, entre 2024 et 2020. Ce budget a été fortement augmenté, il est de 413 milliards d'euros et il va profiter à la Dordogne annonce le député du Périgord Vert, Jean-Pierre Cubertafon.

La Fedd et Eurenco font partie des entreprises qui ont reçu des commandes de l'armée. - Michel Clementz Plus de 413 milliards d'euros vont alimenter le budget de l'armée pour les six prochaines années, entre 2024-2030. C'est un budget en forte hausse, "presque 100 milliards de plus", détaille Jean-Pierre Cubertafon. Le député Modem du Périgord connaît bien le texte puisqu'il siège au sein de la commission de défense nationale des forces armées avec une autre élue périgourdine, la députée NUPES Pascale Martin. ⓘ Publicité Eurenco et la FEDD bénéficiaires Jean-Pierre Cubertafon en est également le vice-président, il explique que ce budget va permettre "de moderniser la dissuasion nucléaire, d'investir en matière de cybersécurité ou encore de renforcer l'industrie de l'armement". Il devrait y avoir environ "24 millions de retombées sur la Dordogne". Deux entreprises vont notamment en bénéficier. Eurenco car la poudrerie de Bergerac va relocaliser la fabrication de sa poudre en France , sur son site périgourdin. Le groupe doit pouvoir multiplier par 'quatre ou par six sa production" selon le député Modem. Une autre entreprise de Dordogne, la Fedd à Saint-Alvère, doit également bénéficier de ces investissements. Cette entreprise spécialisée dans la fabrication des cartes électroniques va en produire pour l'aéronautique et la défense. D'autres versements sont prévus notamment "pour le centre d'écoutes de Domme, site classé secret défense" et pour le SMA, le service militaire adapté de Périgueux ou encore le détachement de la 13e base de soutien militaire de Saint-Léon-sur-l'Isle.