Haute-Vienne, France

Non aux éoliennes près du lac de Saint Pardoux. On voit fleurir la contestation sur des banderoles près des routes ou sur certaines clôtures à proximité de Saint Pardoux et de Razès, au nord de Limoges. Des habitants s'opposent au projet porté par le promoteur Eolive, qui souhaite implanter un parc éolien sur les communes de Roussac, Saint Symphorien sur Couze et donc Saint Pardoux.

4 ou 5 éoliennes pourraient être implantées près du lac

En tout, la construction d'une quinzaine d'éoliennes est à l'étude, dont 4 ou 5 seraient implantées tout près du lac de Saint Pardoux. Pour le maire de la commune, et président de la commune de communes Gartempe-Saint Pardoux, Jean-Michel Lardillier, c'est une aubaine. "Je soutiens cette politique énergétique de la France, et ça rapporterait des sommes non-négligeables à nos communes, dans un endroit qui s'y prête et reste relativement éloigné du lac de Saint Pardoux" explique-t-il.

Les éoliennes vont défigurer le paysage" - Vincent Malige, président de l'association Altesse87

Mais ce n'est pas du tout l'avis des opposants. Selon l'association ALTESSE87, qui a réalisé un photo montage près du mât de mesure des vents installé il y a 4 mois, les éoliennes surplomberaient le lac et seraient bien trop visibles depuis certaines rives. Pour Vincent Malige, président de l'association, "les éoliennes vont défigurer le paysage et vont forcément nuire à l'aspect touristique du site". L'association ne supporte pas, non plus, que la plupart des promoteurs éoliens visent essentiellement les territoires ruraux et peu riches pour développer leurs projets.

Cependant, selon le maire de Saint Pardoux : "les éoliennes, si elles voient le jour, feront beaucoup _moins de mal au lac de Saint Pardoux que l'affaire des boues radioactives_..."