Des Éparges au Panthéon, trois jours de cérémonies pour Maurice Genevoix

Avant son entrée au Panthéon mercredi 11 novembre, lors d'une cérémonie retransmise sur France 2, le cercueil de Maurice Genevoix passera par les Éparges (Meuse) et l'École normale supérieure, deux lieux très symboliques pour l'écrivain loirétain.

L'écrivain et académicien Maurice Genevoix le 5 juin 1974 dans sa maison des Vernelles à Saint-Denis-de-l'Hôtel.

Le 11 novembre, lors d'une cérémonie qui commencera à 17 heures et qui devrait quasiment se dérouler en nocturne, Maurice Genevoix entrera au Panthéon. Prévue initialement en novembre 2019, la cérémonie a été reportée d'un an et coïncide avec les 100 ans de l'inhumation du Soldat inconnu sous l'Arc de triomphe. Car avec l'écrivain loirétain, soldat de la Première Guerre mondiale, ce sont aussi "Ceux de 14" qui entrent au Panthéon. Malgré le contexte sanitaire, du lundi 9 au mercredi 11 novembre, le cercueil de Maurice Genevoix passera par des lieux symboliques qui ont marqué l'écrivain des Poilus.

Les Éparges, théâtre de la Grande Guerre

Lundi 9 novembre, le cercueil de Maurice Genevoix sera aux Éparges, petit village de la Meuse situé non loin de Verdun. C'est dans ce secteur que l'écrivain loirétain a été blessé, en avril 1915. C'est là aussi qu'il a perdu son ami Robert Porchon, tué d'un éclat d'obus, au tout début de cette bataille des Éparges. Maurice Genevoix lui a dédié une partie de son oeuvre Ceux de 14. Dans ce village où, en novembre 2018, Emmanuel Macron décidait de la panthéonisation de Maurice Genevoix, la cérémonie de ce lundi devrait être simple, en raison du contexte sanitaire. "Des honneurs seront rendus" précise l'Elysée.

Une veillée à l'École normale supérieure

Avant la Grande Guerre, Maurice Genevoix a étudié à l'École normale supérieure (ENS), à Paris. Après sa grave blessure reçue sur le champ de bataille, il y revient et commence, dès 1916, en pleine convalescence, à coucher sur le papier ses souvenirs de guerre, encouragé par le secrétaire général de l'ENS Paul Dupuy. Mardi 10 novembre, veille de son entrée au Panthéon, ses cendres seront donc accueillies dans l'école où son immense carrière d'écrivain est née.

Au Panthéon, une cérémonie en petit comité le 11 novembre

500 personnes devaient assister à l'entrée au Panthéon de Maurice Genevoix. La crise sanitaire a obligé à réduire la jauge à 30 personnes, comme lors des enterrements, mais la cérémonie aura bien lieu, en présence du Président de la République, de membres de la famille Genevoix ou encore de normaliens, élèves de l'ENS, . "Il est toujours important de conserver les grands moments de communion nationale" fait savoir l'Elysée. "La pandémie, le terrorisme, rien de tout cela ne doit nous décourager de rassembler les Français."

France 2 diffusera l'intégralité de la cérémonie dans une édition spéciale dès 16 heures 30. L'Elysée promet "une très belle cérémonie" avec des animations qui se prêteront à l'ambiance presque nocturne.

