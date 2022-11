Des épiceries automatiques pour sauver les commerces dans les communes rurales en Charente

L'épicerie automatique de Claix, c'est un mobil-home en bois qui a été implanté au coeur du village, au mois d'octobre. Les clients doivent s'identifier via une application qui donne un QR Code. On entre ensuite dans le magasin, pour faire ses courses, en se servant directement dans les armoires réfrigérées. Ensuite on paie avec sa carte bleue, sur une seule et même caisse, comme dans les supermarchés pour les achats rapides. Les concepteurs du magasin connecté veulent ainsi apporter l'essentiel du quotidien dans les villages de France, où il n'y a plus de commerces. D'autres épiceries automatiques API sont annoncées en Charente, à Marsac et à Sers.

ⓘ Publicité

Un gestionnaire vient, chaque jour, nettoyer et aménager la supérette © Radio France - Pierre MARSAT

La dimension humaine n'est pas complètement absente, puisque c'est un gestionnaire qui vient, chaque jour, sur place pour discuter avec les clients, les accompagner, les aider à s'inscrire sur l'application. Le nettoyage de la supérette, le remplissage des armoires, la vérification des prix et des dates de péremption sont assurés au quotidien. On ne paie qu'en carte bleue. Le ticket est directement téléchargé sur l'application. Plusieurs autres épiceries automatiques devraient voir le jour en Charente, et le concept prévoit, à terme, 600 supérettes en France.

loading