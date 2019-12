Des escargots ch'tis bio sur les tables de Noel

Croix-Caluyau, France

Après avoir gambadé 7 mois en pleine pâture à manger des pissenlits ou encore des orties, des milliers de petites bêtes à cornes ont été abattues pour ravir nos papilles pendant les fêtes. Et pour que les amateurs puissent déguster leurs coquilles ou mini bouchées à l'escargot pour l'apéro, Christelle Colin, la gérante de la ferme à embaucher 3 saisonniers, qui s'ajoutent aux 2 stagiaires.

Les effectifs ont donc été plus que triplés car ici tout est fait maison, le beurre qui va assaisonner les bêtes, et ensuite chaque coquille est remplie à la main de sa chair et de son beurre. Des milliers de coquilles souvent fragiles, l'opération est donc parfois délicate s'amuse Claire, saisonnière, car elles peuvent se casser, et il faut donc tout recommencer, "il faut de la patience" , assure la jeune femme.

Remplissage des coquilles © Radio France - Rafaela Biry-Vicente

Le reportage de Rafaela Biry-Vicente Copier

Outre les coquilles et les mini-bouchées à la bourguignonne, à la provençale et au maroilles aussi quand même, la ferme vend aussi pas mal de chair d'escargots pour des familles qui préfèrent les cuisiner à la crème dans des cassolettes ou encore en quiche. Mais Christelle Colin conseille de ne pas dire tout de suite aux convives qu'ils mangent des escargots car beaucoup sont écœurés, et imaginent dans leur assiette des petites vivantes et baveuses, alors qu'ils apprécient le goût.

Et puis après les fêtes, ou même pendant si vous voulez un réveillon original, vous pouvez proposer à vos invités, des pizzas à l'escargot bio de l'Avesnois.