Des espaces publics en hommage au colonel Arnaud Beltrame dans la Manche

Manche, France

Matinée d'hommages ce samedi dans l'Aude, un an après les attentats de Trèbes et de Carcassonne du 23 mars 2018. Attaques qui ont fait quatre morts, dont le colonel Arnaud Beltrame, qui s'était sacrifié pour sauver la vie d'une otage dans le supermarché de Trèbes. Un militaire bien connu dans la Manche, puisqu'il avait commandé la compagnie de gendarmerie d'Avranches de 2010 à 2014.

C'est d'ailleurs dans la commune du Sud-Manche qu'un square a été inauguré dans le jardin de l'évêché, le 18 juin 2018, soit près de trois mois après l'attentat. Mais ça ne sera pas le seul espace public en l'honneur du militaire tombé à Trèbes : la caserne de gendarmerie d'Avranches doit aussi porter son nom. Une cérémonie est prévue le 8 avril.

"On aimait travailler avec lui"

A Coutances, ce sera aussi bientôt le cas, normalement : fin mai 2018, le conseil municipal a décidé de renommer les locaux de la gendarmerie, boulevard Alsace-Lorraine, en hommage à Arnaud Beltrame. Depuis, "on attend", rappelle le maire Yves Lamy : il s'agit de laisser la priorité à Avranches.

Enfin, lundi 25 mars, un square Arnaud Beltrame sera inauguré à Saint-Hilaire-du-Harcouet, en présence notamment d'enfants des écoles de la commune. Une décision pour plusieurs raisons, explique le maire, Gilbert Badiou : "nous vivons un contexte terroriste, et on ne respecte plus rien y compris les forces de l'ordre. Et puis, sur le plan local, nous avions travaillé plusieurs années avec le commandant Beltrame pour la foire Saint-Martin et des problèmes de délinquance. On aimait beaucoup travailler avec lui. On le connaissait personnellement". Ce square, "qu'il avait fréquenté", se situe près de la Vieille-Tour, et abrite les monuments aux morts de la commune.