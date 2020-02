Des espaces sans tabac installés à Prades-le-Lez pour la santé des plus jeunes

Prades-le-Lez, France

À Prades-le-Lez "on n'est pas contre les fumeurs, on est contre le tabac", précise le maire Jean-Marc Lussert. Il souhaite s'assurer de la bonne santé des plus jeunes. Depuis la signature d'un arrêté municipal mi-décembre, des espaces sans tabac ont vu le jour dans les lieux accueillants des enfants. Ils sont au nombre de huit dans la commune : à la sortie des trois écoles, le centre de loisirs, la crèche et les trois parcs de la ville.

L'idée a été soufflée par la ligue contre le cancer. Plus de 75.000 décès par an sont attribuables au tabagisme, rappelle l'association. Mais ce label "Espace sans tabac" a aussi un objectif sanitaire et écologique. Il vise à "dénormaliser" le tabagisme, c'est-à-dire tenter de faire changer les comportements vus comme normaux. Selon la Ligue contre le cancer, chaque année, 200.000 mineurs commencent à fumer en France.

Une volonté des habitants

Ce qui a poussé Jean-Marc Lussert à agir, ce sont aussi ses habitants. "J'ai reçu il y a quelques semaines une lettre de l'un des habitants qui se plaignait du tabagisme dans les aires de jeux de la ville. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose", précise l'élu, lui-même ancien fumeur. Il y a 20 ans, il fumait près de deux paquets de cigarettes par jour."C'est ma fille qui m'a fait arrêter. Lorsqu'il faut prendre de bonnes habitudes, nous passons souvent par les enfants. Ils peuvent peut-être modifier le comportement de leurs parents fumeurs", ajoute-t-il.

Une amende de 17 euros

Des panonceaux "Espace sans tabac" seront prochainement installés sur les huit sites concernés de la commune. La police nationale va dans les prochains mois faire un travail de prévention auprès des fumeurs récalcitrants. Ils risqueront à terme une amende de 17 euros.

Pas de verbalisation, en revanche du côté de Saint-Clément-de-Rivière. C'est l'une des premières communes de l'Hérault a avoir mis en place un "espace sans tabac". Il s'agit du nouveau parc de l'aqueduc, inauguré lundi 6 janvier. La commune de Sauvian a également ses espaces.

Les comités de la Ligue contre le cancer plaident la mise en place d’espaces extérieurs sans tabac auprès des élus. En 2019, de nombreuses communes ont rejoint le label des Espaces sans tabac de la Ligue comme Paris avec désormais 52 parcs, squares et jardins sans tabac. De nombreuses entrées d’établissements scolaires sont également sans tabac dans le Gard.