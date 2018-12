Des éthylotests anti-démarrage plutôt qu'une suspension de permis pour lutter contre l'alcool au volant

PACA, France

La mesure est valable en France à partir de ce 1er janvier 2019 : les juges ou les préfets auront désormais la possibilité d'obliger les conducteurs contrôlés positifs à l'alcool à équiper leur véhicule d'un éthylotest anti-démarrage. En contrepartie, ceux-ci pourraient échapper à la suspension de permis. Ce type d'équipement est déjà présent dans les bus qui transportent du public.

Tout contournement pénalement sanctionné

Une bonne idée pour lutter contre l'alcoolémie au volant, en cause dans un tiers des accidents mortels ? Pas sûr pour Auriane : "si quelqu'un d'autre souffle, le conducteur alcoolisé pourra prendre le volant. On peut faire souffler n'importe qui, c'est pas très sécurisé finalement." Un tel contournement est pourtant sévèrement puni pénalement rappelle le site de la sécurité routière.

L'éthylotest fonctionne avec deux souffles : un premier au démarrage, un second entre 5 et 30 minutes après le démarrage pour vérifier que le taux reste en dessous de la limite. Rappelons-le, la limite fixée est de 0,5 g d’alcool par litre de sang. Pour les conducteurs titulaires d’un permis probatoire et ceux en situation d’apprentissage, la limite fixée est de 0,2 g par litre de sang.

A noter que l'installation d'un tel dispositif lorsqu'il est imposé par un préfet ou un juge est aux frais du conducteur. Il est possible de l'acheter (entre 1500 et 2000€) ou de le louer (forfait + frais d'installation et de révision annuelle).