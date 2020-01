"Des étoiles dans les yeux" : à Saint-Amand-Montrond, Julian Alaphilippe est attendu pour Paris-Nice

La course cycliste Paris-Nice va passer par l'Indre et le Cher. Un contre-la-montre aura lieu à Saint-Amand-Montrond, mercredi 11 mars. Sur les terres de Julian Alaphilippe. Le cycliste berrichon doit y participer. Et il est déjà très attendu.

Saint-Amand-Montrond, France

C'est une date que beaucoup de passionnés de cyclismes mais aussi de Berrichons vont cocher : le retour attendu de Julian Alaphilippe sur ses terres. Le cycliste berrichon doit participer à l'épreuve Paris-Nice. Mercredi 11 mars, la quatrième étape sera un contre-la-montre à Saint-Amand-Montrond. Le natif de la ville est devenu le chouchou du public français depuis son incroyable Tour de France 2019, avec deux victoires d'étape et 14 jours passés en maillot jaune. Autant dire que le natif de Saint-Amand-Montrond est très attendu partout où il passe et encore plus chez lui.

Alaphilippe très attendu à Saint-Amand-Montrond

"Ça fait longtemps qu'il fait rêver nos jeunes. Mais le voir réaliser de si belles choses, ça ne peut que mettre des étoiles dans les yeux de nos licenciés et pas que les jeunes d'ailleurs", sourit Astrid Vigot, présidente du Comité départemental de cyclisme du Cher. "Il y aura une très grande émulation autour de lui. On espère que ça ne lui apportera que du positif. Beaucoup de personnes du coin qui ne peuvent pas forcément se déplacer attendent son retour avec impatience", poursuit Astrid Vigot.

"Saint-Amand est ancré dans le cyclisme et puis il y a la vedette locale, donc ça va attirer un peu de monde. Il a fait un super Tour de France. On essaiera d'aller jeter un œil, ça peut être sympa", témoignent des Saint-Amandois.

Paris-Nice en 2020, et le Tour de France dans les prochaines années ?

L'organisation de ce contre-la-montre de 15 kilomètres à Saint-Amand-Montrond est aussi un excellent test pour la ville et pour le département du Cher. En Berry, on ne s'en cache pas : le Tour de France n'est plus passé depuis 2013 et le temps commence à se faire long. Alors, c'est une occasion à saisir pour impressionner les organisateurs et les convaincre de faire passer la Grande Boucle en Berry dans les prochaines années. "C'est une très belle épreuve, c'est un passage obligatoire avant de prétendre pouvoir à nouveau accueillir le Tour de France. C'est l'occasion de montrer que Saint-Amand-Montrond et le département du Cher sont capables de recevoir une étape du Tour et qu'on a les capacités de faire de belles choses", confirme Astrid Vigot, présidente du Comité départemental de cyclisme dans le Cher.