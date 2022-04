Des étudiants de l'IUT de Guéret veulent créer une cantine solidaire

En effet, il n'existe pas de réfectoire sur le campus Jules Ferry à Guéret. L'IUT compte pourtant 500 étudiants. Depuis février dernier, ils peuvent accéder à la cantine du lycée Jean Favard. En accord avec le CROUS, le repas est à un euro pour les boursiers, trois euros pour les autres. Mais cette solution ne semble pas convenir à tous : la faute à la distance entre le campus de l'IUT, situé en centre-ville et l'emplacement du lycée, à une dizaine de minutes de là. "On a en général 1h30 de pause le midi, c'est compliqué de faire l'aller-retour à pieds, et prendre le temps de manger. Et à Guéret, les bus sont rares", explique Julian, l'un des cinq étudiants qui mènent le projet de cantine solidaire. Les repas se font donc souvent sur le pouce. "Généralement, on rentre chez nous et mange quelque chose qui est déjà tout préparé, rapidement. Ou alors, on achète un repas en centre-ville mais c'est de la restauration rapide, il y a beaucoup de pizzas. Ce n'est pas très sain", ajoute l'étudiant en deuxième année de DUT Carrières sociales. C'est aussi un budget quotidien. Constat également partagé par Léa, vice-présidente de l'Asso Etudiante Guérétoise. "Beaucoup d'étudiants n'avaient pas pris en compte l'absence de réfectoire dans leur recherche d'appartement. Leur logement est parfois éloigné et faire le trajet tous les midis peut-être difficile", précise-t-elle.

Convaincre des partenaires locaux et trouver un local

"A terme, on voudrait faire évoluer cette cantine en chantier social, d'insertion professionnel"

Si cette cantine solidaire voit le jour, les étudiants souhaitent donc y proposer des repas sains, réalisés avec des produits locaux et à bas prix. "On n'a pas encore fixé de tarif mais l'idée est que chacun puisse participer en fonction de ses revenus, de son budget", confirme Julian. L'idée séduit d'ailleurs au-delà du campus. "Nous avons distribué un questionnaire, une centaine d'étudiants y a répondu, ce qui est très bien. On a aussi des habitants qui ont participé et on constate que des travailleurs sont aussi partants. Cette cantine solidaire serait ouverte à tous". Pour la faire fonctionner, les étudiants misent dans un premier temps sur le bénévolat. "Plusieurs personnes nous ont déjà dit qu'ils seraient prêts à le faire. A terme, on voudrait faire évoluer cette cantine en chantier social, d'insertion professionnel", complète le jeune homme.

Reste à perfectionner le modèle économique pour convaincre des partenaires. "Nous avons des pistes pour un local en centre-ville. Et nous avons déjà eu une réunion avec de potentiels partenaires, notamment la banque alimentaire et le Groupement des Agriculteurs Bio de la Creuse. Leurs premiers retours sont plutôt positifs". D'ici le mois de juin, le groupe d'étudiants, soutenu par la Quincaillerie numérique et ALISO, compte se rendre en Haute-Vienne, à Nexon où une cantine solidaire existe déjà. "Ca fonctionne ! A nous de nous en inspirer !".