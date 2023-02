Des étudiants de l'Université de Strasbourg trichent à un examen avec ChatGPT

C'est l'outil qui fait trembler en ce moment le monde enseignant. L'intelligence artificielle proposée par le robot en ligne ChatGPT permet de répondre à n'importe quelle question en quelques secondes. Une vingtaine d'étudiants de l'Université de Strasbourg s'en est servi dernièrement pour passer un examen en distanciel. Il s'agissait d'un QCM, un questionnaire à choix multiples qui portait sur l'histoire du Japon.

Les élèves ont repassé leur examen cette semaine

Sauf que l'Unistra s'en est aperçue. "Les résultats ont montré une tricherie." Les étudiants ont donc dû repasser leur examen cette semaine, cette fois-ci en présentiel. "Nous agirons au cas par cas en cas de tricherie, selon ce que les textes prévoient actuellement", a indiqué l'Université dans un communiqué. "C'est une difficulté qui concerne tous les acteurs de l'enseignement".

ChatGPT et autres intelligences artificielles sont désormais bannis des écoles et des universités un peu partout dans le monde, à l'image de Sciences-Po Paris. Le ministre de l'Education nationale, Pap Ndiaye, a même évoqué des mesures plus globales. "Il va falloir intervenir là-dessus, on réfléchit à la bonne voie pour intervenir."