Des étudiants en architecture de Montpellier dénoncent un manque de moyens

"Ecole Nationale Sans Avenir" peut-on lire sur la pancarte des étudiants et étudiantes de l'Ecole Nationale Supérieure d'Architecture de Montpellier (ENSAM). 16 écoles d'architecture en France sur 20 étaient mobilisées ce lundi pour dénoncer un manque de moyens. À Montpellier, environ 90 étudiants et étudiantes et quatre professeurs se sont rassemblés devant la Direction régionale des Affaires culturelles (DRAC) Occitanie. lls se sont couchés en silence devant l'établissement pour dénoncer la mort de leur filière. Ils espèrent se faire entendre du ministère de la culture dont ils dépendent.

Les pancartes des étudiants de l'ENSAM. © Radio France - Morgane Guiomard

Un manque de moyens

Tom Van Der Meer, étudiant en troisième année à l'ENSAM dénonce un manque de moyens. "Architecte, on voit que c'est un métier essentiel pour l'avenir par rapport aux enjeux environnementaux et aux enjeux sociaux, puisque c'est nous qui allons construire les espaces de vie de demain. Il y a un décalage énorme et un manque de moyens pour pouvoir répondre à ces enjeux."

Il manque notamment 7,5 postes administratifs à l'école de Montpellier. "Ce sont des membres de l'administration, donc tout ceux qui gèrent le fonctionnement quotidien de l'école. Donc l'idée c'est d'interpeller le ministère de la Culture et leur demander quel est leur plan pour les architectes à horizon 2030."

Quatre professeurs étaient aussi présents. Dont Frédérique Villemur, professeure d'histoire de l'art à l'Ensam. "Aujourd'hui, s'il manque un administratif, on ne peut pas faire les paies par exemple. On ne peut pas faire les remboursements de frais de voyage."