Des étudiants en architecture imaginent l'avenir de la ville de Cherbourg

A quoi pourrait ressembler Cherbourg dans les prochaines années ? Une centaine d'étudiants des écoles d'architecture de Rouen-Normandie et de Paris-La Villette ont imaginé l'avenir des espaces autour du bassin de la ville. Criée, plage verte, quartier de la Divette ou quai Collins... au total 28 projets sont exposés au jardin public du 1er au 31 octobre.

28 projets exposés

Ces projets, nés de partenariat entre la ville et les deux écoles , proposent des projections très concrètes pour Cherbourg. Certains s'intéressent à l'aménagement de la plage verte, avec la création d'une passerelle entre l'Ecole de Voile et la Cité de la mer construite à partir de pales d'éoliennes recyclées. D'autres imaginent un espace culturel dans la forme du radoub, cette cale sèche inutilisée au niveau des quais.

Voilà à quoi pourrait ressembler la cale Bellot à Cherbourg, imaginée par des étudiants en architecture. © Radio France - Chloé Martin

Emma, elle, s'est intéressée à l'ancien cinéma Omnia, rue de la paix. "J'ai compris que les habitants y étaient vraiment attachés et beaucoup sont nostalgiques de cet endroit. Mon idée, c'est de réhabiliter la scène pour en faire un cinéma, mais aussi une salle de théâtre et de danse, et, dans le bâtiment à côté, déménager la MJC (Maison des jeunes et de la culture)", explique-t-elle.

Des projets élaborés sur le terrain, avec élus et habitants

Comme elle, tous les étudiants sont partis du terrain, de leurs rencontres avec les élus, habitants et acteurs locaux pour construire leurs projets. "On a fait des ateliers avec les habitants, on est allé toquer chez eux pour avoir leur avis", décrivent Margot et Romane. Elles ont toutes les deux travaillé sur une réhabilitation du quartier de la Divette, en lien avec Presqu'île Habitat. Une manière de faire dont elles n'avaient pas l'habitude dans leurs autres projets d'école.

Certains étudiants ont travaillé sur l'avenir de la Criée de Cherbourg. © Radio France - Chloé Martin

"Les étudiants sont confrontés au terrain, avec de vrais acteurs et de vrais enjeux", souligne Bertrand Verney, architecte et enseignant à l'ENSA Rouen-Normandie. "Cherbourg offre un bon terrain, c'est une ville portuaire en pleine mutation, coincée entre son port et sa montagne. Au-delà de ça, il y a le changement climatique, le risque de submersion."

Une banque d'idées pour la mairie de Cherbourg-en-Cotentin

Autant d'enjeux auxquels ont dû réfléchir les étudiants. Et même si ces projets restent des travaux d'écoles et des scénarios fictifs, ils pourront alimenter les réflexions de la municipalité. "Je pense par exemple à la Criée que nous allons devoir réaménager. Ou à la manière de reconnecter le cœur historique à la plage verte", indique Sébastien Fagnen, maire-délégué de Cherbourg-Octeville et adjoint en charge de l'Action Cœur de ville. "Ces travaux nous montrent en tous cas que Cherbourg a du potentiel !"