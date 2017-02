VIDEO - Des étudiants en commerce en immersion militaire à l'ENSOA

30 étudiants de plusieurs campus de l'INSEEC, l'école de commerce, ont passé une semaine à l'ENSOA, à Saint-Maixent-l'Ecole. Au programme : combats au corps à corps, parcours d'obstacles ou encore simulation de tirs.

20 garçons et 10 filles de l'INSEEC, l'institut national des hautes études économiques et commerciales, ont troqué leurs jeans, pulls et chemises pour le treillis. Pendant une semaine ils se sont confrontés au milieu militaire.

8 heures du matin. Visages déjà concentrés, les 30 jeunes se rendent sur leur première activité en ordre serré.

Après un petit échauffement, les étudiants sont directement dans le bain avec un parcours d'obstacle : franchissement de poutres, saut par dessus des murs... Après avoir rampé 20 mètres sous un câble de 50 cm de hauteur, Roxane, 23 ans, se dit "fatiguée" mais contente de l'expérience. L'étudiante se destine au management et elle est sûre que ce stage peut lui être utile dans son futur métier : "ça nous apprend à diriger une équipe, à être un peu plus carrés, à faire attention aux autres car si un fait une bêtise tout le monde prend".

Les jeunes se retrouvent dans un domaine qu'ils ne maîtrisent pas et sont amenés à "gérer une situation de crise, c'est ce qu'ils vont avoir à faire en tant que dirigeant d'entreprise ou chef des ventes", explique le capitaine Elder, de l'ENSOA. Comme les militaires, il faut prendre des décisions. "Ce stage leur permet de prendre l'habitude de trancher dans l'incertitude comme on dit dans notre jargon et c'est souvent ce qui est difficile", poursuit le chef de section du stage.

Faire connaître l'armée

L'objectif est aussi de susciter des vocations, dans l'armée ou la réserve. L'expérience fait en tout cas réfléchir Adam, 21 ans. Il trouve "l'organisation très pointilleuse, c'est tout ce que je recherche". L'INSEEC propose d'aller à l'école Saint-Cyr pendant 6 mois. Pourquoi pas dit le garçon. Le seul hic avec l'armée pour le jeune homme c'est qu'il redoute de devoir couper ses cheveux longs.

Cela fait 10 ans qu'un tel stage est organisé à l'école nationale des sous-officiers d'active. 368 étudiants ont été accueillis au total.