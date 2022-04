Des étudiants en médecine de Poitiers sensibilisent des lycéens aux risques du cannabis

Opération sensibilisation ce vendredi 8 avril pour 35 élèves de seconde du lycée Bois d'Amour à Poitiers. Pendant deux heures, des étudiants en médecine de Poitiers sont venus leur parler des dangers du cannabis, en organisant des ateliers. Une action dans le cadre du service sanitaire des étudiants en santé, où ces derniers vont à la rencontre de différents publics pour leur parler de santé sexuelle, d'addictions ou encore d'alimentation et d'activités physiques.

Au programme au lycée Bois d'Amour : des échanges avec les élèves autour du cannabis, de la dépendance et des ressources disponibles pour aider ou se faire aider. Certains élèves peuvent aussi tester des lunettes qui reproduisent les effets du cannabis et se défier sur un parcours d'obstacle. Le tout exclusivement animé par les étudiants et c'est qui plaît à Théo : "Ça paraît un peu plus naturel par rapport à une intervention de quelqu'un de plus âgé, pas bien renseigné sur le sujet." Apollinaire approuve : "Je trouve ça beaucoup mieux, ils sont plus du même monde que nous."

Un entraînement pour les futurs médecins

"On pense que l'on est plus efficace quand ce sont des paires qui parlent à leurs paires, en l'occurrence des jeunes à des jeunes. Les questions sont posées de manière plus facile, plus décontractée, sans tabou. C'est très positif", se félicite la rectrice de l'académie de Poitiers, Bénédicte Robert.

Une action bénéfique également pour les étudiants de troisième année de médecine. "C'est important de savoir parler et prévenir, explique Lola. Il faut s'entraîner encore et encore pour savoir s'adresser à une large population. C'est notre métier de demain."

300 étudiants de médecine et de pharmacie ont réalisé leur service sanitaire dans 17 établissements de la Vienne entre le 4 et le 8 avril.