Des étudiants escaladent la cathédrale d'Amiens et posternt leurs photos sur les réseaux sociaux

Quatre personnes, debout, dans la flèche de la cathédrale. Devant un ciel de feu. La photo est magnifique. L'étudiant qui l'a postée ne veut pas donner son nom, juste son pseudo, sico.2t. Ce n'est pas la première fois qu'il escalade un monument, au contraire. "Je monte pour profiter de la vue, du silence. Voir l'architecture, le travail qu'a fait l'homme dans le passé. Généralement on monte la nuit, on dort là haut et on profite du lever de soleil."

Généralement on monte la nuit, on dort là haut, on profite du lever de soleil. Et j'en profite pour partager les photos pour que ceux qui n'ont pas l'occasion de le voir puissent en profiter - sico.2t

Ils ont grimpé par l’extérieur de l'édifice, ils n'ont pas demandé d'autorisation. Mais ils sont sécurisés explique le jeune homme. Comme si ils grimpaient sur une falaise, "sauf que sur une falaise il y a le risque que des pierres se décrochent, alors que sur une structure humaine, en théorie, il y a moins de risques."

Il décrit son équipement : baudrier, cordes, assureur. On le sent très confiant... Peut-être trop? "Les cathédrales sont toutes différentes, donc on n'est pas forcément à l'aise partout. Et donc on fait bien plus attention, on sait ce qu'on doit faire, ce qu'on ne doit pas trop faire, ou ne pas faire du tout."

Oui on a peur. Ne pas avoir peur ce serait complètement inconscient - sico.2t

Le recteur de la cathédrale, Don Edouard connaît bien la cathédrale. Mais il n'avait pas été prévenu, il a découvert les images sur les réseaux sociaux. Et il met en garde. "C'est très dangereux. Alors peut-être qu'on a des gens qui n'ont pas le sens du danger, ou alors ce sont des pros de l'escalade."

Il rajoute que des photos des hauteurs de la cathédrale sont prises en toute sécurité : "Si vous allez sur le compte Instagram Notre Dame d'Amiens, vous verrez des vues qui sont prises de la tour nord ou de la flèche, mais pas en se mettant dans des situations dangereuses."