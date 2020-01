Des étudiants étrangers vivent au milieu des cafards dans une résidence du Crous à Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq, France

Alors qu'une trentaine d'étudiants a investi ce mercredi les locaux du Crous à Lille pour dénoncer les conditions de vie dans la résidence Galois de Villeneuve-d'Ascq, France bleu Nord s'est rendu sur place pour rencontrer ceux qui y vivent au jour le jour. Les bâtiments, à proximité du campus universitaire, d'aspect défraîchis, abritent près d'un millier de logements. À l'intérieur, vivent essentiellement des étudiants étrangers.

La résidence Galois représente près d'un millier de logements répartis sur plusieurs bâtiments. © Radio France - Willy Moreau

Des cafards et de la boue

L'accès aux vieux bâtiments est parfois rendu difficile avec la boue devant les entrées principales qu'il faut enjamber. James, originaire des Caraïbes emprunte, comme beaucoup d'autres locataires, l'issue de secours, plus atteignable. À l'intérieur, les locaux sont défraîchis. Des carrelages sont cassés, des bouts de faux plafond manquent, des plaques de cuisson sont inutilisables dans les cuisines communes.

Reste le problème qui revient dans toutes les bouches : les cafards. Les bêtes grouillent partout. Abdoullah, locataire depuis 4 ans, en voit presque tous les jours : "Il y en a dans les douches, les cuisines et les chambres. Il y a aussi plein de punaises. Certains matelas sont infestés donc il faut changer sinon on ne peut pas dormir". Il compte partir quand il aura la possibilité de mettre plus d'une centaine d'euros dans un loyer.

Des carrelages sont cassés à certains endroits. © Radio France - Willy Moreau

Car les étudiants sont majoritairement étrangers, originaires d'Afghanistan, du Soudan ou encore de Syrie. Un jeune homme croisé dans les couloirs avoue dormir dans la chambre d'un copain, forcé de déménager à cause des puces présentes dans sa pièce de 9 m². De légères traces de moisissures sont visibles également au-dessus de quelques fenêtres.

La situation est inadmissible pour cet étudiant soudanais même si selon lui les conditions sont parfois aggravées par les locataires eux-mêmes : "Certains utilisent les toilettes et les douches et ils les laissent sales. C'est vraiment dégoûtant parfois. Ils ne sont pas respectueux".

Ce délabrement dure depuis des années d'après les étudiants qui ont manifesté au Crous de Lille ce mercredi. Sur l'une des portes d'entrée de la résidence, un message de la direction est placardé : "La société *** interviendra dans votre bâtiment et dans certaines chambres afin de réaliser des prélèvements de sols et de cloisons, en vue des prochaines réhabilitations". La direction du Crous n'a pour le moment pas répondu à nos sollicitations.