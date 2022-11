Des étudiants interpellent la mairie sur le sentiment d'insécurité et le harcèlement de rue à Poitiers

"Une personne alcoolisée m'a suivie jusqu'à chez moi, en pleine nuit. Sans aucune lumière, je m'en suis rendue compte devant ma porte", c'est la fois de trop pour Alexia, l'une des sept étudiants à l'origine du sondage sur le harcèlement de rue, et l'insécurité. Pendant un mois et jusqu'au 21 octobre dernier, les habitants de Poitiers (Vienne), en majorité des étudiants, avaient la possibilité de répondre à plusieurs questions : Avez-vous été victime de harcèlement de rue à Poitiers ? Si oui, lequel ?

ⓘ Publicité

Près de 3.000 témoignages

Parmi les 2.715 réponses, plus de 70% des habitants estiment avoir subi des sifflements, des interpellations ou des agressions. Et ce chiffre monte à 80% pour les femmes. Une étudiante poitevine a même écrit: "J'ai peur de sortir seule, même en journée", c'est ce que rapportent Alexia et Laurina, deux étudiantes en droit en charge du sondage.

Le questionnaire a aussi permis de déterminer les lieux où les agressions ont lieu et c'est dans l'hyper-centre: la gare et sa passerelle, Notre-Dame, la Grand’Rue, la rue des Cordeliers notamment. "Il existe le plan Angela à Bordeaux par exemple, nous aimerions le mettre en place à Poitiers", explique Laurina. Le nom de code Angela permet à toute victime de harcèlement de rue de demander de l'aide discrètement et de se réfugier dans un commerce ou un bar.

Je vis sous couvre-feu - Alexia, étudiante

L'extinction des lumières la nuit, une mesure jugée trop drastique

Selon les témoignages recueillis, le sentiment d'insécurité est accentué par la généralisation de l'extinction des lumières après minuit. "Les gens rentrent chez eux avec leur lampe-torche, certains n'osent même plus sortir", regrette Alexia qui juge cette mesure "trop drastique". Les étudiants proposent donc d'allier sobriété énergétique, sécurité et biodiversité.

Il existe des détecteurs de lumière sur les lampadaires , le système J’allume ma rue - une application qui permet de contrôler l’éclairage public via son smartphone - davantage de policiers municipaux la nuit et plus des lignes de Noctambus, sécurisées.

Pas de mots, mais des solutions concrètes

Le groupe a rencontré le 21 octobre dernier les élus de la Ville Amir Mistrih, adjoint à la sécurité et Théo Saget chargé de l’évaluation des politiques publiques. Au-delà d’être reçus, ils espèrent désormais être entendus.

En 2019 un précédent sondage sur le sujet avait été mené par deux autres étudiantes. Alain Claeys, le maire de l'époque, les avait même reçues. Mais "rien ne bouge", regrettent les jeunes.