Des étudiants lavallois ont aidé des écoliers au Népal en partenariat avec Emmaüs

Il a fallu composer avec les maladies et les imprévus mais les quatre étudiants d'Esiea, l'école d'ingénieur de Laval, ont réussi en dix jours, avec l'aide d'Emmaüs, à installer dix ordinateurs dans deux écoles du Népal.

Une association créée pour aider les jeunes enfants Népalais

Depuis 2014, Emmaüs scolarise des enfants de porteurs au Népal, pays très pauvre enclavé entre l'Inde et la Chine. L'association mayennaise en accompagne 38 aujourd'hui. C'est l'ancien président de la fédération départementale, Bernard Davy qui avait eu l'idée de cette action.

Les étudiants ont passé des heures à installer les ordinateurs dans les deux écoles népalaises. - Huma'nepal

"Le revenu moyen au Népal est d'environ 700 euros par an et l'enseignement varie entre 200 et 300 euros par an, explique Bernard Davy. Les porteurs qui ont plusieurs enfants n'ont pas les moyens de scolariser leur enfant".

Emmaüs finance aux 2/3 la scolarité des enfants. Le matériel est encore rudimentaire sur place. C'est là qu'interviennent les quatre étudiants. Pendant plusieurs mois, ils ont fait appel à des entreprises pour obtenir des fonds et du matériel. Maxence a convaincu une société niçoise de lui donner dix ordinateurs.

Les étudiants d'Esiea sont partis avec les représentants d'Emmaüs en Mayenne. - Huma'nepal

Ce matériel sert à la correspondance avec quatre écoles françaises dont trois se trouvent en Mayenne. "Pour eux, c'est une opportunité de pouvoir communiquer avec un pays aussi loin, se réjouit Charlie. Le numérique apporte beaucoup d'opportunités à ce niveau-là. Ce serait dommage, étant donné que c'est notre filière, de ne pas en faire bénéficier des écoles à l'autre bout du monde".

Les jeunes ont dû malgré tout composer avec quelques soucis techniques raconte Paul : "Dans la campagne, le débit était très faible et il y a avait des coupures de courant qui coupait la connexion Internet". Cette expertise est malgré tout précieuse pour Emmaüs comme l'explique le président départemental, James Charbonnier : "Eux, ça leur parait anodin mais heureusement qu'ils étaient là. Rien que pour installer l'alphabet népalais dans les ordinateurs, comment on aurait fait ?".

Si vous souhaitez aider l'association Huma'nepal, créée par les étudiants, vous pouvez vous rendre ici.