Des étudiants logés en résidence pour personnes âgées en échange de temps passé avec elles à Perros-Guirec

L'entreprise Domitys, qui gère un réseau de résidences senior en France, a lancé l'opération "Génération Part'âge". Le concept : accueillir un étudiant dans la résidence, lui fournir un logement et, en contre-partie, ce dernier doit passer du temps avec les personnes âgées et animer des activités chaque semaine.

C'est le cas de la résidence Les Mégalithes Roses à Perros-Guirec (Côtes-d'Armor), qui vient d'accueillir Gabin, un étudiant de 19 ans en BTS Tourisme. Pour profiter de l'opération, il doit s'occuper des résidents pendant 14h30 en moyenne par semaine. "J'assiste la personne qui est là à l'année pour les animations, mais je dîne également avec les résidents deux soirs par semaine. Parmi mes missions, il y a aussi l'aide à domicile, comme de l'aide pour l'informatique par exemple", explique-t-il.

Une situation gagnant-gagnant

"Ce qui est bien avec ce programme, c'est que c'est très favorable pour pour tout le monde, c'est vraiment une situation gagnant-gagnant", se félicite le directeur de la résidence, Erwan Moison. "On a une cinquantaine d'animations par mois environ et, comme on avait de plus en plus de résidents qui demandaient des activités, c'est vraiment un plus", ajoute-t-il.

Je voulais m'élargir à la catégorie senior et travailler avec toutes les générations

Pour les résidents aussi, la nouvelle est accueillie favorablement. "C'est une initiative excellente pour tout le monde, ça fait plaisir de voir des jeunes avec nous", sourit Pierre, un ancien professeur de 80 ans. Pour Gabin, l'étudiant, il n'y a pas eu d'hésitation non plus. "J'ai directement postulé, parce que c'est quelque chose qui m'intéressait, comme je suis déjà animateur avec des jeunes enfants. Je voulais m'élargir à la catégorie senior que je ne connaissais pas, dans le but de travailler avec toutes les générations plus tard", glisse-t-il.

La mission de Gabin doit durer jusqu'à la fin de l'année universitaire. Pour l'heure, la résidence n'a pas prévu de renouveler l'expérience l'an prochain, sauf si des logements restent disponibles. De nouveaux résidents devraient aménager dans les prochains mois.