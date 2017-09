Des étudiants venus des 4 coins de France découvrent leur nouvelle vie à Guéret

On peut avoir 20 ans et être un étudiant heureux en Creuse. L'Association Etudiante Guéretoise a voulu le prouver en organisant un jeu de piste pour les petits nouveaux.

Ils arrivent de Poitiers, de Lyon, ou tout simplement de Limoges et les voila un peu déboussolés: Ils vont être étudiants durant au moins deux ans à Guéret, dans le département le plus âgé de France et un des moins peuplés.

Alors doivent-ils pleurer à chaudes larmes ? Se mettre au tricot et adopter un chat pour meubler les prochaines longues soirées d'hiver ? Non certainement pas. Ceux qui les ont précédés, les étudiants en 2° année, ont organisé un jeu de piste en ville pour leur prouver qu'il y a plein de choses à faire et à découvrir.

On va enlever cette étiquette qu'on a de Guéret. Pour moi qui vient de Poitiers ça change, mais ici , il y a de quoi s'amuser !" -Charles Devost, président de l'Association Etudiante Gueretoise

Les étudiants ont découvert les coulisses du cinéma Le Sénéchal, de la scène culturelle Fayolle , du Tiers-lieu "la Quincaillerie Numérique", le musée d'archéologie, ils sont allés à la rencontre d'associations et de quelques bars qui vont rythmer leur année.

C'est un peu gris, mais il y a pas mal d'associatif et ça c'est cool. Moi je ne voulais pas une grande ville " -Margot , une étudiante qui arrive de Savoie

On prend la pose, après la découverte des coulisses du cinéma local © Radio France - Olivier Estran

"Fier de faire ses études ici"

Guéret, ville préfecture de moins de 15 mille habitants compte maintenant 550 étudiants. Ils se repartissent dans différentes filieres comme l'Ecole de Soins Infirmiers, le BTS Domotique du lycée Jean Favard ou un DUT carrières sociales. Toutes ces formations se font au minimum en 2 ans.

Je viens de Strasbourg, les 3 premiers mois ici ont été très durs.. mais le départ le sera encore plus"- Ludovic, 2° année en DUT carrière sociale.

Guéret n'est pas, à priori, un endroit qui fait rêver, mais certains savent y trouver leur bonheur. Maxime 22 ans vient de Limoges et il ne regrette absolument pas son choix:

Les étudiants promettent d'organiser des soirées, des concerts, des débats qui seront ouverts à tous, et même une course de caisses a savons pour rythmer la vie guérétoise.