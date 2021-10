Des expertises gratuites ce lundi pour estimer vos objets à Périgueux

Et si le vase qui est caché dans l'étagère valait des milliers d'euros ? C'est ce qui est arrivé à un Bordelais au mois de mai dernier. Il a apporté un vase chinois à l'expert de la maison des ventes Millon, Fabien Robaldo, correspondant à Bordeaux. Expert dans 25 domaines différents (art, bijoux, jouets, timbres, vins....) Fabien Robaldo a estimé le vase du 18e siècle et à une valeur marchande entre 15.000 et 20.000 euros. Finalement, le vase sera vendu plus de 100.000 euros lors d'une vente aux enchères au mois de juin. Une très belle surprise pour le propriétaire du vase qui ne s'attendait pas du tout à avoir un tel trésor chez lui explique Fabien Robaldo. Cela n'arrive pas tout le temps, mais c'est possible "il faut toujours montrer les objets car on ne peut pas connaître leur valeur quand on est pas expert".

Des expertises ouvertes à tous

Ce lundi 4 octobre, Fabien Robaldo accueille tous les Périgourdins qui le souhaitent pour une journée d'expertise gratuite à l'Hôtel Villa Marguerite au 7, rue du Parc à Périgueux, de 10h à 12h30 puis de 14h à 18h30. Vous pouvez apporter autant d'objets que vous souhaitez mais il faut prendre rendez-vous au préalable pour des créneaux entre 15 et 30 minutes.

Ces expertises sont gratuites et confidentielles, précise l'expert, "rien ne vous oblige à la vente, l'objectif pour la maison des ventes Millon c'est de nous permettre de trouver des choses intéressantes, des objets d'arts, de tableaux, des sculptures, des objets de collection comme les collections de timbres et de pièces de monnaie et de rencontrer une clientèle qui ne viendrait pas forcément à nous".

L'émission Affaires Conclues fait effet "tremplin"

Grâce à l'émission Affaires Conclues sur France 2, les maisons de ventes et le métier d'expert "sont beaucoup plus visibles". Cette émission télévisée "a été un tremplin, cela montre que l'on vend de tout et même des lots à 100 euros. La plupart des gens pensaient que les salles de ventes étaient réservées à des choses très, très chères ou à des gens qui avaient les moyens de rentrer dans une salle de vente alors que cela n'a jamais été ça" explique Fabien Robaldo.

L'expert de la maison de vente Millon assure qu'en France "on a un patrimoine hallucinant. On a aussi une grande partie de la population qui s'intéresse vivement à ça et c'est fantastique".

Il faut prendre rendez-vous au 06.43.71.82.45 ou bien par mail à l'adresse suivante : frobaldo@millon.com