Des expertises gratuites ce mardi pour estimer vos objets à Nîmes

On a plus de chances de trouver un trésor chez soi que de gagner au loto. C’est en tout cas, ce que constatent les trente commissaires-priseurs du groupe Ivoire répartis dans toute la France, qui chaque année organisent des journées nationales de l’expertise. À Nîmes, ça se passe à l'hôtel des ventes, 21 rue de l'Agau. Quatre commissaires-priseurs et plusieurs experts, seront à votre disposition, ce lundi 30 janvier et mardi 31 janvier, pour des expertises. C'est avec ou sans rendez-vous et c'est gratuit.

ⓘ Publicité

L'hôtel des ventes à Nîmes vous accueille de 9h à 17h pour des journées expertises © Radio France - Adèle Chiron

Vous pouvez amener n'importe quel objet, Franck Puaux, commissaire-priseur sera là pour vous aider. "Les gens viennent souvent avec une dizaine d'objets et notre mission est de trouver des trésors" explique le professionnel. Pour cette première journée, il y avait beaucoup de monde. Les Gardois viennent avec des tableaux, des collections de timbres, des livres ou des bijoux. "On a fait de belles découvertes aujourd'hui, comme un vase ambré René Lalique, estimé entre 4 000 et 5 000 euros" décrit Thiery Roche, expert en art décoratif du 20e siècle.

Rendez-vous pour la deuxième journée, ce mardi 31 janvier, de 9h à 17h à l’hôtel des ventes Ivoire, 21 rue de l’Agau à Nîmes.

loading