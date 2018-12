Des experts de l'Agence française du médicament favorable à l'usage du cannabis à des fins thérapeutiques

Dans un avis publié ce jeudi, le comité scientifique mis en place par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) donne son feu vert à l'usage du cannabis thérapeutique pour certains patients et dans des cas précis.

C’est une première étape vers la légalisation du cannabis thérapeutique. Dans un avis publié ce jeudi, le comité d'experts mis en place par l'Agence française de sécurité du médicament (ANSM) juge "pertinent d'autoriser l'usage du cannabis à visée thérapeutique" pour certains patients et dans des cas précis.

Selon ces experts, le cannabis pourrait être utilisé pour soulager "les douleurs réfractaires aux thérapies accessibles", "certaines formes d'épilepsies", "des soins de support en oncologie" (cancers), des "situations palliatives" et les contractions musculaires affectant les malades de sclérose en plaques.

Le Comité "souhaite qu'un suivi des patients traités soit mis en place sous forme d'un registre national pour assurer une évaluation de son bénéfice/risque, qu'une évaluation des effets indésirables soit régulièrement faite par les réseaux de pharmacovigilance et d'addictovigilance, et que la recherche soit favorisée".

Favorables à"une évolution de la législation", les experts excluent dans le même temps "la voie d'administration fumée", c'est-à-dire notamment le joint, compte tenu des risques pour la santé (particulièrement le risque cancérigène).

Première étape vers la légalisation du cannabis thérapeutique

Utilisé comme antalgiques, antispasmodiques, anti-inflammatoires depuis plusieurs milliers d'années en Chine, en Inde et au Moyen-Orient, le cannabis doit ses effets à des molécules appelées cannabinoïdes, dont le THC (tétrahydrocannabinol), un agent psychoactif (qui modifie la perception), et le CBD (cannabidiol) à l'action relaxante.

Le THC synthétique (dronabinol) est déjà commercialisé sous le nom de Marinol en France, mais sa prescription est soumise à une autorisation temporaire d'utilisation (ATU) nominative. Seules quelques centaines de patients en ont bénéficié en une vingtaine d'années.

Quant au CBD, il est utile pour traiter les convulsions, l'anxiété et les nausées. On en trouve déjà dans le Sativex, un spray destiné à soulager des malades atteints de sclérose en plaques qui a obtenu son autorisation de mise sur le marché (AMM) en France en 2014 mais qui n'a pas été commercialisé faute d'accord sur le prix.

Pour les patients qui militent pour la légalisation du cannabis thérapeutique, cet avis positif de l'ANSM constitue donc une première étape. Toutefois, le chemin est encore long avant la mise sur le marché de substances médicales.

Le comité d'experts, nommé en septembre pour un an, va maintenant travailler sur les modalités de mise en oeuvre (loi ou décret), les voies d'administration possibles (sprays, gélules, gouttes, suppositoires ...), les voies d'obtention des produits (prescription, pharmacies...) et un éventuel remboursement par la Sécurité sociale.

Une trentaine de pays dans le monde dont de nombreux états américains et le Canada autorisent le cannabis thérapeutique, dont 21 de l'Union européenne ainsi que la Suisse, la Norvège, Israël et la Turquie. Selon les estimations, entre 300 000 et un million de patients pourraient en bénéficier en France.

