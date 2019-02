Des experts des droits de l'homme des Nations unies dénoncent la politique de maintien de l'ordre du gouvernement

Des experts indépendants du Haut-commissariat aux droits de l’homme de l'ONU ont condamné vendredi la gestion des manifestations des "gilets jaunes" par le gouvernement français. Ces experts estiment que "le droit de manifester en France a été restreint de manière disproportionnée lors des manifestations récentes des "gilets jaunes" et les autorités devraient repenser leurs politiques en matière de maintien de l'ordre pour garantir l'exercice des libertés."

Parmi ces experts, Michel Forst, rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits de l'Homme à l'ONU, et pour lui, : "ce texte est une mesure d'alerte pour dire 'attention, la France va sans doute un peu loin et devrait réfléchir sur ses politiques de maintien de l'ordre public'." Il pointe notamment "un usage disproportionné d’armes dites 'non-létales', "le nombre de blessés, la qualité des blessures, le fait que plusieurs aient indiqué avoir perdu un œil, une main, un pied, montre que ce type d'outils, d'armes non-létales employées par les forces de sécurité, sont sans doute utilisés de manière disproportionnée. Quand on voit ce que font d'autres pays de l'Union européenne, et du monde, on se dit 'pourquoi la France use-t-elle de ces armes, telles que les LBD, les flashball, les grenades de désencerclement ?'"

#France: nous sommes trois experts de l’ONU à dénoncer des restrictions graves aux droits des manifestants #GiletsJaunes. Les autorités doivent repenser leurs politiques en matière de maintien de l'ordre pour garantir l'exercice des libertés. Plus ici: https://t.co/p7CcWXZDT9pic.twitter.com/AEdYskCnnv — Michel Forst SR HRD (@ForstMichel) February 14, 2019

Inquiétudes à propos de l'interdiction administrative de manifester

De plus, les experts ont exprimé leurs vives préoccupations quant à une proposition de loi visant prétendument à prévenir les violences lors de manifestations et à sanctionner leurs auteurs. "La proposition d’interdiction administrative de manifester, l'établissement de mesures de contrôle supplémentaire et l’imposition de lourdes sanctions constituent de sévères restrictions à la liberté de manifester. Ces dispositions pourraient être appliquées de manière arbitraire et conduire à des dérives extrêmement graves", soulignent les experts.

"Nous avons été frappés par le sentiment qu'au fond la gestion des manifestations échappe au gouvernement mais le pousse à prendre des mesures qui, de notre point de vue, seraient contraires aux libertés publiques, et au pacte des Nations unies dont la France fait partie" ajoute Michel Forst. Le groupe d'experts espèrent que leur appel sera entendu et que le gouvernement reverra sa copie en matière de maintien de l'ordre public.