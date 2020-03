Coronavirus : des facteurs du Limousin exercent leur droit de retrait

Des facteurs d'Aixe-sur-Vienne et Ussac ont exercé leur droit de retrait ce mercredi en Haute-Vienne et en Corrèze, invoquant leurs craintes de contracter ou de transmettre le coronavirus. Selon le syndicat SUD, la direction de la Poste n'a pas pris les mesures de protection nécessaires.

Des facteurs ont décidé de cesser le travail ce mercredi dans au moins deux bureaux de poste du Limousin. Ces agents d'Aixe-sur Vienne (Haute-Vienne) et Ussac (Corrèze) font valoir leur droit de retrait en invoquant un manque de protection contre le coronavirus et donc des conditions de travail potentiellement dangereuses pour leur santé.

Selon le syndicat SUD, il n'y a pas de protections, ni désinfectants et les équipes continuent de travailler de la même manière. "Pour le tri, on se touche, on se passe les caissettes, le courrier, les colis et on n'est pas à un mètre de distance car le bureau d'Aixe-sur-Vienne est petit" précise Véronique Cardinaud, elle-même factrice et déléguée SUD. Entre ces opérations de tri et sa tournée, un de ses ceollègues a ainsi compté qu'il avait été en contact avec 37 personnes en une seule matinée mardi, alors qu'il est recommandé de ne pas être en contact avec plus de 5 individus pour limiter les risques de propagation de la pandémie.

De son côté, la direction de la Poste assure que plus de 90% des tournées ont été assurées ce mercredi dans les trois départements du Limousin. Elle précise également que des procédures sont en place pour la remise de colis et recommandés sans contact entre les facteurs et les clients. Insuffisant pour SUD, qui réclame des masques et gants de protection, ainsi que du gel hydroalcoolique pour permettre aux agents de reprendre le travail plus sereinement, sans craindre d'être contaminé ou de transmettre le coronavirus.