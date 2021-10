Des facteurs immortalisent leurs clients pour une expo photo

L'opération baptisée "Visages de France par les facteurs" s'achève à la fin octobre. Les 70 000 postiers français sont invités à prendre des photos de leurs clients, dans leur quotidien. Un projet mené par La Poste et le photographe et cinéaste Yann Arthus-Bertrand. Exemple dans les Vosges.

L'idée est venue de Yann Arthus-Bertrand, il tournait un film sur la France, une sorte de "road movie sur notre pays", mais la pandémie a surgi. Fini le tournage, le photographe-cinéaste se retrouve finalement à discuter avec sa factrice et se rend compte du rôle de lien social que celle-ci exerce en milieu rural. Il la suit quelques jours et a alors l'idée de monter ce projet avec la Poste pour que les facteurs, témoins essentiels de cette vie dans les petites villes, les petits villages, puissent photographier leurs clients, les habitants de cette France rurale que Yann Arthus-Bertrand estime trop souvent "oubliée".

"Maintenant on m'appelle plus souvent par mon prénom"

L'idée a plu à Rachel Toussaint, factrice à Taintrux. Lors de sa tournée, elle a donc proposé à plusieurs de ses clients de participer à ce projet. La plupart a accepté sans hésiter. Le principe est simple : 3 photos en portrait pour chaque habitant, 3 photos un peu plus larges et un selfie avec le facteur ou la factrice. Ces clichés sont aussitôt entrés sur le portable des postiers via l'application qu'ils possèdent. Après une sélection, les meilleures seront retenues pour l'exposition à la Poste du Louvre.

Quelques clients rencontrés racontent la séance à laquelle ils se sont pliés, le plus souvent avec bonne humeur. Ensuite pour mieux connaître les "sujets" des photos, les habitants remplissent un petit questionnaire avec une dizaine de questions : leur région préférée, ce qu'ils aimeraient changer en France, c'est quoi la France pour eux?

Grâce au lien tissé avec les habitants, qu'elle croise quasi quotidiennement Rachel Toussaint a réussi à en convaincre plusieurs de se prêter à l'exercice © Radio France - Johan Gand

Des 2 côtés, cette opération a été plutôt satisfaisante. Les habitants se réjouissent de mettre en avant leur commune, leur territoire et cela plairait à certains de voir leurs clichés exposés à la Poste du Louvre l'année prochaine si leurs photos sont sélectionnés.

Rachel Toussaint, la factrice, quant à elle, a apprécié le rapprochement qui s'est opéré "Cela a resserré les liens et maintenant on m'appelle plus souvent par prénom. Ou alors on me dit : Ah voilà ma factrice préférée, cela fait plaisir, ça montre qu'on est apprécié."

Ce projet qui devait s'achever mi-octobre est prolongé jusqu'à la fin du mois pour permettre de collecter encore plus de clichés