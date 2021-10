Des familles alertent sur la gestion des Papillons Blancs de Bergerac

Le collectif vient tout juste d'être créé. Une dizaine de familles se sont rassemblées pour partager leurs inquiétudes sur la gouvernance de l'association des Papillons Blancs de Bergerac. Cette structure accompagne 600 familles de personnes en situation de handicap, à travers 16 établissements dans le département.

L'association a connu de nombreuses turbulences avec quatre présidences différentes en l'espace de deux ans et un éducateur condamné pour agression sexuelle. Une nouvelle équipe a été nommé à la tête de la structure en novembre 2020, mais les familles s'inquiètent de nouveau. Le collectif a envoyé une lettre au président de l'association, à l'Agence régionale de santé et au département, dans laquelle ils listent tous leurs sujets de préoccupation.

Le collectif demande un audit financier

Leur inquiétude porte d'abord sur les finances de l'association. Ils demandent un audit. "Je ne dis pas que les financements sont mal tenues mais on voudrait savoir comment une association qui se portait bien, avec de l'argent dans les caisses, se retrouve avec des projets annulés, confie Véronique Guillet, maman d'un enfant en situation de handicap et présidente du collectif. Aujourd'hui on nous dit 'on ne peut plus rien faire parce qu'il n'y en a plus'. On voudrait savoir ce qui s'est passé." Trois projets ont bien été abandonnés et des permis de construire annulés. Mais le président des Papillons Blancs Jean-Paul Jammes assure que l'association n'est pas du tout en faillite. Au contraire, selon lui, la nouvelle gouvernance remet la structure sur les bons rails : "on nous avait dit que ces projets étaient financés, en fait rien n'en était, explique-t-il. Il y a eu un manquement de la part de la direction et heureusement que la gouvernance s'en est aperçu."

Le président se défend

Mais le collectif de familles a perdu confiance. Avec les départs de membres de la direction et des arrêts de travail, ils s'inquiètent également pour l'encadrement de leurs enfants. Cette situation souligne pour eux le manque de communication. Les familles demandent plus de transparence. "Le fait qu'il n'y ait pas d'échange, pas de communication avec nous, c'est très compliqué, confie Véronique Guillet. En plus du combat quotidien avec le handicap, on nous demande de mener un combat contre une gouvernance qui est censée nous aider."

Le président se défend : impossible pour lui de communiquer en permanence à 600 familles. Il assure que sa porte reste ouverte et que des comptes rendus réguliers sont envoyés aux membres de l'association. Pour le moment il n'a pas répondu à leur lettre.

Un conseil d'administration est prévu ce mardi 26 octobre.