Des familles azuréennes vont pouvoir partir en vacances grâce au Secours Populaire

L'opération Vacances d'été 2017 commence ce mercredi. Des familles des Alpes-Maritimes vont pouvoir partir en vacances grâce à cette initiative du Secours Populaire.

Stéphane Chenevas-Paul est le directeur adjoint du Secours Populaire dans les Alpes-Maritimes. Il était notre invité à 7h50.

"L'opération Vacances d'été 2017 commence."

Cette opération permet à de nombreuses familles de partir en vacances. Stéphane Chenevas-Paul nous explique son but : "Des familles azuréennes vont pouvoir partir en vacances, ça va leur permettre de pouvoir goûter aux vacances, ça permet de retrouver le sourire. En 2016, on a aidé plus de 11.000 personnes, 110 enfants sont partis en colonie de vacances. On a des partenaires qui nous aident. On aide les familles aussi pour la nourriture et les vêtements. Les subventions sont stables mais on a de plus en plus de bénéficiaires."