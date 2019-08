Des familles marnaises accueillent des enfants du Secours Populaire pour les vacances

Reims, France

Une première rencontre, sur le quai de la gare de Reims. Neuf enfants originaires de Paris et issus de familles défavorisées sont arrivés ce lundi à Reims pour passer deux semaines dans la Marne. Des vacances rendues possibles grâce au Secours Populaire et aux sept familles bénévoles qui accueillent ces jeunes, chez eux, loin de leur quotidien difficile. Farès a sept ans, il est arrivé en France il y a près d'un an et va passer les quinze prochains jours avec Valérie et Yannick. "Je veux faire de la trottinette électrique, du vélo, des balades, la cuisine et voir des animaux", demandait, il y a quelques jours, l'enfant à sa famille d'accueil.

"On veut qu'il reparte avec des étoiles dans les yeux"

C'est la première fois que Valérie participe à cette opération du Secours Populaire. "L'année dernière, j'avais découvert dans le journal le bilan de ces vacances et je me suis dis qu'il fallait que j'accueille un enfant", déclare la marnaise. C'est elle qui s'est rapprochée de l'association pour se porter bénévole. Après de multiples échanges entre l'organisme, la famille d'accueil et les parents bénéficiaires, Valérie s'est préparée à dérouler le tapis rouge à Farès. "Je vais lui faire faire du cheval, on va visiter un zoo, on va aller en bord de mer. On veut qu'il se sente bien, qu'il reparte avec des étoiles dans les yeux. C'est une grosse responsabilité et un plaisir immense", confie avec émotion Valérie.

"On s'assure que l'enfant sera entre de bonnes mains"

Le Secours Populaire étudie chaque dossier minutieusement, afin que l'enfant soit plongé dans un environnement qui lui soit le plus familier possible. " Dès que la famille nous contacte, on prend tout de suite un rendez-vous à leur domicile, on discute de leurs envies et projets. L'idée c'est d'ouvrir leur cœur et leur maison à un enfant comme si c'était le leur", explique Patricia Le Corvic, responsable du Secours Populaire dans la Marne. Gérard Marlette se réjouit d'un dossier en particulier, celui d'un "enfant parisien qui voulait voir des lapins et des moutons et il y en a, juste en bas de la maison où il va séjourner. Il n'aurait pas eu l'occasion de vivre ça en restant à Paris", conclut le bénévole.

Cet été, le Secours Populaire de la Marne organise près de 400 départs en vacances.