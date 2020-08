Des familles populaires de Privas en vacances au Grau-du-Roi ce mardi

Poissons et plage pour 48 habitants du quartier populaire Nouvel Horizon de Privas. Le Centre Communal d'Action Social (CCAS) leur organise ce mardi une journée au bord de la Méditerranée, au Grau-du-Roi.

Comme l'impression de respirer après l'ambiance étouffante de ces derniers mois. Pour une trentaine d'enfants du quartier Nouvel Horizon de Privas en Ardèche, c'est l'heure des vacances. Avec leurs parents, ils passent ce mardi après-midi sur la plage du Grau-du-Roi, au bord de la Méditerranée, après avoir visité le matin le Seaquarium, l'aquarium marin, de la ville gardoise.

Un pique-nique le midi au parc du Grau-du-Roi. - CCAS Privas

Pour nous, c'est une libération de voir nos enfants avec les yeux qui brillent - Fairouze, maman de trois enfants

Le Centre Communal d'Action Social organise cette journée de vacances. "Quand on habite dans des immeubles et qu'on est avec plusieurs bambins, ça doit vite être complexe", remarque Mathilde Grobert, adjointe à la mairie et vice-présidente du CCAS. Les deux mois de confinement ont été particulièrement difficiles pour les familles de ce quartier populaire.

Les enfants et leurs parents ont pu visiter le Seaquarium, un aquarium marin. - CCAS Privas

"La fin du confinement a été rude, décrit Fairouze, maman de trois enfants. Ça nous permet de nous évader, nous familles modestes. Ca fait du bien, ça casse la routine." Inès, 7 ans, a vu ce mardi matin des requins, des hippocampes, des tortues, des poissons "de toutes les couleurs" au Seaquarium. La petite fille a l'air ravie de "changer de vie", le temps d'une journée.

Même engouement pour Yourgan, 11 ans : "Je suis très content de jouer à la plage avec mes copains". Le garçon a même prévu de se baigner avant le départ, prévu à 16h30. Le retour à Privas, en bus, est prévu pour 19 heures.