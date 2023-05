Des familles pour accueillir les détenus en fin de peine

En Loire-Atlantique, l’Étape, association médico-sociale d'insertion, mène un travail unique en France. Huit familles accueillent depuis 1996 des détenus en fins de peines, durant une journée ou une semaine. Mais il manque des bénévoles. Ce mercredi soir, un apéro rencontre avec des familles est organisé à Orvault de 18h à 20h30.

"Ils souhaitaient marcher à la campagne".

***"*L'idée est que l'on puisse leur offrir un lieu d'accueil où on peut parler de tout autre chose que de la détention", explique Brigitte qui s'est engagée depuis deux ans dans cette action bénévole avec son mari Christophe. "Les deux détenus que l'on a accueillis jusque-là ont tous les deux souhaité marcher à la campagne. C'est la première chose qu'ils voulaient. Et puis aller dans les magasins (...) Sinon, on partage des choses toutes simples, faire à manger, aller faire des courses. On essaye de trouver des choses qui peuvent leur plaire comme aller au bord de la mer", témoignent ces habitants d'Orvault près de Nantes.

Quand il arrive, le détenu a obligation de dire pourquoi il est détenu. "Ils ont souvent besoin de tourner une page. On est davantage dans un processus de permission de sortie que d'aménagements. Donc c'est vraiment un dispositif de préparation à la sortie éventuelle. Je ne sais pas si c'est de la fierté, mais le sentiment d'être utile, de servir à quelque chose avec des gens qui sont exclus", conclut le couple qui recevra ce mercredi soir avec l'Étape les familles intéressées.

