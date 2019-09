Des familles se plaignent du traitement des résidents à l'EHPAD Les Albizzias de Dax

Sept familles de résidents de l'EHPAD Les Albizzias à Dax n'en peuvent plus. Elles demandent à ce qu'il y ait plus de soignants dans l'établissement pour s'occuper des personnes âgées. Elles parlent de "maltraitance" et de "non-assistance à personne en danger".