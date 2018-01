Grâce à l'association JRS Welcome, des familles stéphanoises se lancent dans l'accueil de demandeurs d'asile. Une démarche pas forcément évidente au départ, mais Geneviève et Thierry Chevrant ont décidé de tenter l'aventure.

Saint-Étienne, France

Depuis le 6 janvier, il y a une assiette de plus à table le soir chez Thierry et Geneviève Chevrant à Saint-Etienne. Ils accueillent Fatione, un demandeur d'asile albanais de 19 ans.

Pas évident de franchir "l'obstacle psychologique"

Thierry Chevrant l'avoue, ce n'est pas facile de franchir le pas : "Ça peut faire peur, il y a, psychologiquement, un obstacle à franchir. Mais quand on se jette à l'eau, on peut dire que ça nous plaît bien !" Ils étaient déjà sensibilisés à la question grâce à des proches, qui avaient déjà tenté l'expérience. L'appel du pape a aidé les migrants les a aussi touché, mais il leur manquait un cadre rassurant.

Il fait partie de la famille." Geneviève Chevrant, accueille Fatione dans le cadre de l'association JRS Welcome.

Ce cadre, ils l'ont trouvé dans l'association JRS Welcome (Jesuit Refugiee Service). Les règles : accueillir seulement une personne majeure, homme ou femme, demandeur d'asile en cours de procédure pour obtenir ses papiers. Dans la charte de l'association, il est prévu d'héberger cette personne pendant la nuit et de lui offrir le petit déjeuner, mais chez les Chevrant, cela va plus loin : Fatione partage avec eux le repas du soir, regarde parfois un film avec eux ... "Il fait partie de la famille" explique Geneviève avec le sourire.

Ce réseau a permis à Fatione de ne pas rester à la rue après ses 18 ans : quand il est arrivé en France, il y a un an et demi, il a eu une place dans un foyer du Conseil régional, mais une fois majeur, il ne pouvait plus compter dessus. Grâce à l'association et les bénévoles, il a désormais un toit : "Ça se passe très bien, je suis content avec eux, le matin je pars parce que je suis à l'école toute la journée." Fatione passe un CAP électricien, et "il en veut !" précise Thierry.

Un réseau en construction à Saint-Etienne

Pour héberger un demandeur d'asile pendant six mois, il faut que six famille se relaient. Pour l'instant, l'association ne peut pas prendre en charge d'autres migrants. Pourtant la demande forte, Liliane Coulon la fondatrice de la branche stéphanoise de JRS Welcome, en est convaincue.

D'ici juin 2018, elle espère que l'association pourra accueillir deux demandeurs d'asile : _"C'est petit ! Mais c_'est cette petite goutte d'eau qu'on apporte qui fait qu'il y a toujours deux personnes qui vivent mieux ici à Saint-Etienne, plutôt que d'être à la rue !" Et même si le fondement de l'association JRS Welcome est catholique, Liliane Coulon insiste : tout le monde peut accueillir.

Contats : welcome.st.etienne@jrsfrance.org - 06.84.10.54.80