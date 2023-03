Des familles vivent dans des logements indignes à Courbessac, les habitantes alertent sur leurs conditions

Des mur moisis, des rats et des fuites d'eau à répétition, dans le lotissement les Genévriers à Courbessac, les habitants n'en peuvent plus. Dans leur maison, les problèmes s'accumulent et pour couronner le tout, samedi 4 mars, un incendie a dévasté le logement de Christine Secheret, présidente d'un comité de locataires sociaux. C'est à l'étage que tout se passe, dans la chambre de son fils, "On vit sous les tuiles. Il manque une partie du plafond depuis une semaine. C'est à cause d'un problème électrique" explique Christine. Toute la journée, la famille se rend bien compte d'une odeur de brûlé et c'est en début de soirée qu'ils remarquent des taches brunes au plafond. Ils préviennent aussitôt les pompiers.

C'est un problème électrique qui est à l'origine de l'incendie © Radio France - Adèle Chiron

Face à cette accumulation, une dizaine d'habitantes se sont rassemblées vendredi 10 mars avec l'association Droit au Logement (DAL) pour alerter sur leur condition de vie. Plusieurs femmes du quartier ont décidé de lancer leur propre association pour faire face à leur bailleur social avec qui la communication est très difficile. Nadia, habite depuis 2012 à Courbessac "On est face à un mur, quand on parle de nos soucis à notre bailleur, il nous dit qu'il y a pire que nous, on ne doit pas se plaindre".

Désemparées par la situation, les habitantes ont demandé cette semaine le gel de leurs loyers auprès d'un juge en attendant que les travaux soient réalisés. L'un des logements a d'ailleurs été classé indécent par la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) en juillet dernier.

L'association le droit au logement accompagne les habitantes pour défendre leur droit © Radio France - Adèle Chiron

