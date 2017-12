Des fans creusois chantent pour dire adieu à Johnny

Une centaine de personnes se sont réunies à Dun-le-Palestel ce samedi soir pour se souvenir et chanter sur les plus grands tubes de l'idole des jeunes. D'autres avaient pu s'organiser pour aller à Paris..

Ses fans promettent de ne jamais l'oublier. Ce samedi, les Creusois ont voulu rendre hommage à Johnny Hallyday. Une quinzaine d'entre eux ont pris le car pour aller vivre l'hommage populaire à Paris. Partis de Bonnat à 4h30 du matin, ils sont rentrés très tard. Ils ont pu voir le cortège funèbre passer sur les Champs Elysées et vivre une journée intense.

C'était énormément d'émotion, quand on a vu le cercueil passer, on a réalisé qu'il ne serait plus sur scène, plus là avec nous - Carina avait tenu à aller à Paris.

Ceux qui sont restés en Creuse ont vécu l'hommage par radio ou télévision interposées. "On était scotchées devant la télé", racontent Emma et Eliane, deux dames qui sont ensuite allées à Dun-Le-palestel le soir. En tout, une centaine de personnes ont répondu à l'invitation du comité des fêtes pour une soirée d'hommage à la salle Appolo. Tous émus, ils se sont rappelés les bons souvenirs et ont entonné les plus grandes chansons de Johnny,

Au fil des années, je suis devenu un inconditionnel, je suis allé le jour de ses 70 ans au Stade de France - Gilles fait partie des fans venus à Dun.

Des souvenirs et des chansons, revivez l'ambiance de cette soirée à Dun Copier