Des fans de Côte-d'Or sur les Champs-Élysées pour l'hommage populaire à Johnny Hallyday

Claude Mugneret est un fan absolu de Johnny Hallyday. Avec ses amis, dont Lulu, aide soignante dans une maison de retraite, ils s'étaient promis d'être présent aux côtés de leur idole si jamais il mourrait. Ce jour est arrivé. Ce samedi ils seront donc à la Concorde pour un dernier adieu.

Les Champs-Élysées seront noir de monde ce samedi pour cet "hommage populaire" rendu à Johnny Hallyday. A partir de 11h le convoi funéraire partira du funérarium du Mont-Valérien, où se trouve actuellement la dépouille du chanteur. Direction les Champ-Élysées qu'il descendra depuis l'Arc de Triomphe jusqu'à la Concorde ou un hommage musical est prévu vers midi avec les musiciens de Johnny. Suivra un "office religieux" à l'église de la Madeleine durant lequel le président Emmanuel Macron "prendra brièvement la parole".

Toute la semaine les hommages se sont multipliés un peu partout en France comme ici à Nice © Reuters - Éric Gaillard

Des centaines de milliers de personnes sont attendues sur les Champs-Élysées, ce samedi, parmi elles, des Côtes-d'Oriens. Comme Claude Mugneret, 62 ans, de Neuilly-lès-Dijon. Il monte à Paris en compagnie de plusieurs de ses amis et notamment de Lucienne, alias "Lulu" aide soignante dans une maison de retraite de Quétigny. Johnny, ils avaient l'habitude d'aller à ses concerts tous ensemble... Ils l'ont vus une soixantaine de fois à Dijon et partout en France. Pas question de manquer "sa dernière représentation".

Lulu et Claude devant le mémorial installé dans la maison du sexagénaire à Neuilly-lès-Dijon. © Radio France - Thjomas Nougaillon

"On part avec mon amie, on l'a prend à la sortie de son travail et on monte directement à Paris. Parce qu'il nous a tellement fait vibrer lors de ses concerts, même lors du concert des Vieilles Canailles à Dijon où il était présent malgré la maladie" explique Claude. C'est un "hommage" que cet habitant de Neuilly-lès-Dijon tenait à rendre à Johnny Hallyday. "Je pense qu'on lui doit vraiment ça pour sa carrière. J'espère qu'il y aura la foule de passionnés comme nous. Peut-être qu'on va chanter et applaudir parce qu'il mérite ça aussi" conclut le sexagénaire.

Tenue 100% Johnny

Pour cette cérémonie un peu spéciale, très chargée en émotion, ce sera tenue 100% Johnny exigée explique Lulu: "avec le temps qu'il fait on ne sera pas bras nus mais on aura l'écharpe, on aura les casquettes, les bandanas. Ce sera un moment très triste, hier (mercredi ndlr.) j'ai pleuré toute la journée, je réagis seulement maintenant que voilà... Il est mort".

"A Paris en Espace"

Claude Mugneret et ses amis partent ce samedi matin à bord de son Espace Renault, une voiture de 7 places. Ils seront 3 au minimum, peut-être plus. La tour Eiffel aussi est mise à contribution pour cet hommage à Johnny depuis ce vendredi soir et jusqu'à ce dimanche soir on peut y lire ce message « Merci, Johnny ». Le chanteur sera ensuite inhumé sur l'île de Saint-Barthélemy dans les Antilles.