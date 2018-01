Nanterre, Hauts-de-Seine, France

"J'étais là pour Johnny y'a un mois, je reviens pour France Gall. Décidément c'est ma génération qui s'en va." Annie, une retraitée de Chatou (78), résume bien l'état d'esprit des anonymes -pour la plupart assez âgés- qui défilent depuis jeudi matin au funérarium du Mont Valérien. Depuis la disparition de l'autre icône des années yéyé le 7 janvier, c'est tout un pan de leur jeunesse qui resurgit comme un cruel rappel du temps qui passe. Christian, 74 ans, ressort très ému. "On avait presque le même âge, c'était important pour moi de venir me recueillir. Elle le mérite amplement pour toutes les années de bonheur qu'elle nous a donnés en dépit des malheurs qu'elle a eu dans sa vie. Qu'elle repose en paix."

Déjà six livres de condoléances

L'accès au funérarium est ouvert à tous, à condition d'éteindre son téléphone portable. Les fleurs doivent être déposées à l'extérieur du bâtiment. Le cercueil en bois sombre est installé dans une toute petite salle, posé sur un lit de roses et surveillé en permanence par un vigile. En guise d'ambiance sonore, des chansons de France Gall tournent en boucle. A la sortie, la table des registres de condoléances est un passage obligé pour les fans. Ils ont déjà rempli six livres entiers. "Merci d'avoir enchanté nos vies d'adolescents" a écrit Chantal de l'Isle-Adam (95). "Tu nous as donné tant d'amour... donner pour donner c'est la seule façon d'aimer" signe Murielle de Suresnes (92), en référence au duo avec Elton John sorti en 1980.

Les premiers visiteurs ce mercredi matin devant le funérarium du Mont Valérien. © Radio France - Nicolas Olivier

Marie-Claudine est venue spécialement de l'est de Paris pour s'incliner devant son idole. "J'ai pleuré, mon cœur s'est ouvert. Mais c'est bien qu'on puisse la voir, j'était déjà très contente de pouvoir entrer. Et j'irai la voir au cimetière". C'est au cimetière parisien de Montmartre que France Gall sera inhumée vendredi. Elle reposera dans le caveau familial, au côté de son époux Michel Berger et de leur fille Pauline. La cérémonie d'obsèques civiles se déroulera dans la plus stricte intimité.

Le funérarium du Mont Valérien, situé au 44 chemin des Cendres à Nanterre, accueille le grand public de 9h à 18h mercredi et jeudi.